+1 Türkiye Platformu’ndan Hayır kampanyası

+1 Türkiye Platformu geçen perşembe akşamı Angel Hiltan cafê’de yaptığı basın toplantısında toplumu Türkiye’deki referandumda “Hayır” kullanmaya çağırdı…

+1 Türkiye Platformu’ndan Gültekin Tatar, Suna Akartuna, Sebla Kingston, Hasan Korusay ve Füsun Yaman’ın bulunduğu toplantıda platformun partiler üstü bir oluşum olduğu belirtildi.

Yaman; “Biz siyasi bir oluşum değiliz; bir sivil toplum örgütüyüz. Siyasetçilere değil halka güveniyoruz. Çağdaş Türkiye için bir katkıda bulunmak için etkin çözümler arıyoruz. Bu konuda düşünce üretiyor ve eylemler yapıyoruz” dedi.

“Çalışma alanlarımız özellikle geniş tutuldu. Sosyal projeler, kadın, eğitim, çocuklar, politika, çevre ve doğal kaynaklar, kültür ve sanat kısaca Türkiye’ye katkı sağlayacak herşey çalışma alanımız kapsamında” diyen Yaman, şöyle devam etti:

“Bu seneki önceliğimiz ‘Anayasa referandumu’ ve ‘Kadının toplumdaki yeri’. İşte bu nedenle +1 Türkiye olarak anayasa referandumunu halkımıza anlatmak ve onları karşı karşıya oldukları tehlike konusunda bilgilendirmek en büyük önceliğimiz.”

Yaman amaçlarının halkı düşündürmek olduğunu vurgulayarak kampanya ile ilgili şu bilgiyi verdi:

“Referandum bir parti meselesi değil, bir vatan meselesi. Okuyun, kendiniz görün diyoruz. Çağdaş Türkiye’yi korumak ve çocuklarımızı mutlu ve huzurlu yarınlarda yaşatmak istiyorsak, geleceğimizi kontrol etmeli ve yaklaşan anayasa referandumunda halk olarak sözümüzü söylemeliyiz. Bizim de amacımız halkımızı ‘Neden Hayır’ ve ‘Neden Evet’ konusunda politik fikirlere takılmadan Türkiye’nin yarınları için düşündürmek. Çalışma sırasında esnaf ziyaretleri yapıldı. Newington Green’de açtığımız standa ilgi çoktu. Bu anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyebilecek bir bölge denilebilir. Ama konuşmalar sırasında gördük ki vatandaşlarımıza ‘Neden Hayır’ı anlattığımızda kafalarında soru işaretleri oluştu. Belki de ‘Neden Evet’, bu değişikliğe memleketini seven kim evet der ki diye düşünmeye başladılar.”

Çalışmalarına yoğun olarak devam edeceklerini söyleyen Yaman “Biz gücümüzü gönüllülük ilkesiyle ülkesi için çalışan yurtseverlerden alıyoruz. Anayasa referandumu çalışmaları için bize katılmaya çağırıyoruz. Herkesin elinden gelen bir şey mutlaka var. Ben de varım diyorsan, gel bize katıl, +1 ol” diye sözlerine devam etti.

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