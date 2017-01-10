2. Dünya Savaşı’nı dünyaya duyuran gazeteci öldü

Clare Hollingworth, Ağustos 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiğini, yani 2. Dünya Savaşı’nın başladığını dünyaya ilk duyuran gazeteciydi.

Hollingworth, Polonya’dan Almanya’ya doğru giderken sınırda Alman birliklerinin konuşlanmış olduğunu görmüştü.

O zamanlar 28 yaşında olan ve Daily Telegraph için çalışan muhabirin geçtiği haber, “yüzyılın en büyük atlatma haberi” olarak da anılıyor.

Daily Telegraph o gün “1000 tank Polonya sınırına konuşlandı. 10 bölük saldırı için hazır” manşetiyle çıkmıştı. Gazete 3 gün sonra da Nazi işgalinin başladığını duyurmuştu.