İngiltere’de ve toplumda 2016 nasıl geçti?

HAZIRLAYAN: FARUK ESKİOĞLU

OCAK

– Prof. Dr. Sonyel vefat etti: Londra’da yaşayan Kıbrıs kökenli tarihçi Prof. Dr. Salahi Sonyel (84) yaşamını yitirdi. Sonyel TC Üstün Hizmet Madalyası sahibiydi.

– Alzheimerde umut: Birleşik Krallık’ta (BK) alzheimere karşı kampanya ilk meyvesini verdi. Hastalığı durduracak ilacın 2017’de piyasaya çıkacağı açıklandı…

– Doktorlar 42 yıl sonra ilk kez grevde: İngiltere Tabibler Odası üyesi 170 bin doktor, sağlık sisteminde kesinti ve özelleştirmeye karşı 1975’den bu yana ilk kez greve gitti.

– Akademisyenlerin Türkiye duyarlılığı İngiltere’de yaşayan 20 bin akademisyenin sendikası University and College Union (UCU), Türkiye’de “Benim adıma değil” diyerek hükümetin Güney Doğu’daki operasyonlarını eleştiren 1128 akademisyene sahip çıktı. Türkiye’de ne yazık ki imzacı akademisyenler yıl içinde işten atıldı.

– Davutoğlu’nu kaçırtan ptotesto: Dönemin Türkiye başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Downing Street 10 Numara’da dönemin başbakanı David Cameron ile görüşmesini protesto edenlerle polis aarasında çıkan arbedede Davutoğlu arka kapıdan kaçtı. Olay sonrasında Türkiye’deki havuz medyası İngiltere’nin Türkiye’den özür dilediği asparagas haberini yayınladı.

– Masumiyet Müzesi Londra’da açıldı: Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanında anlatılan giysi, eşya ve meteryallerin yer aldığı müze Turkish Bank UK’un desteği ile Somerset House’da açıldı. İstanbul’daki Masumiyet Müzesi, Avrupa’da “En İyi Müzesi” seçilmişti.

– Af Örgütü Elçi’yi andı: Uluslararası Af Örgütü, Diyarbakır’da katledilen insan hakları aktivisti avukat Tahir Elçi’yi andı. Örgüt Türkiye’den katillerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

ŞUBAT

– Ev sahiplerine “garip” polislik görevi: Kaçak göçmenleri önlemek için ev sahiplerine kiracılarına pasaport kontrolu getiren yasa 1 Şubat’da yürürlüğe girdi. İnsan hakları savucuları bu yasaya sert tepki gösterdi.

– BK’de AB referandumu günü 23 Haziran: İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partililer referandumda oylarının rengi konusunda birlik sağlayamadıar. Başbakan Cameron AB’de “kalalım” derken aynı partiden Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ayrılma yanlısı “Brexit”çi oldu…

– Kumarbazlara da ilaç: Ulusal Sağlık Sistemi NHS, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına verilen Naltrexone adlı ilacın kumar bağımlılarına da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

– Neredesin Müzeyyen?: Toplum üyesi Müzeyyen Kagısız’ın 6 aydır kayıp olduğu basına yansıdı. Türkiye’deki ailesi ve Londra’daki dostları Kaygısızı bulmak için kampanya başlattı…

MART

– Brexit, Ankara Anlaşmasının sonu olur: Oakfield hukuk Bürosu’ndan Avukat Muhammet Çankıran BK’nin AB’den çıkmasıyla Türk vatandaşlarına çalışma ve oturma hakkı tanıyan Ankara Anlaşmasının da son bulacağını öne sürdü. BK İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2004-2015 arasında 5 bin Türk vatandaşı bu anlaşmadan yararladı… Çankıran yıl sonunda vereceği demeçte de Türkiye’deki siyasi istikrarsızlıktan dolayı Ankara Anlaşması’ndan yararlanmak isteyenlerde büyük artış gözlediğini söyleyecektir.

– Dr. İsfendiyar Tuncer’i yitirdik: Türkçe konuşan toplum içinde ilk muayenehaneyi açan ve üç kuşağa (sünnet de dahil) sağlık hizmeti veren Kıbrıs kökenli Dr. İsfendiyar Tuncer (89) yaşamını yitirdi.

– Başpikopos hükümeti sevindirdi: Canterbury Başpikoposu Justin Welby, “Göçe karşı çıkmak ırkçılık değil, gayet normal” dedi.

– Irkçılık ve ayrımcılık protesto edildi: BM’nin Anti-Irkçılık Günü dolayısıyla 15 bin gösterici, ırkçılık ve islam fobisini BBC’nin önünden Trafalgar Meydanı’na kadar yapılan yürüyüşte protesto etti.

– Engelliler kazandı: Muhafazakar iktidar sosyal kesinti ve kısıntılarda engelli haklarında yanlış yaptıklarını açıkladı. Engellilerin protestosu karşısında geri adım atan Maliye Bakanı George Osborne, bu nedenle bütçede 4.4 milyar sterlinlik bir açık doğacağını söyledi.

NİSAN

– Asgari ücret arttı: BK’de 25 yaş üzeri Asgari Ücret 6.70’den 7.20’ye yükseldi. Böylece 1 milyonun üzerinde çalışan yılda 900 sterlin daha fazla kazanacak…

MAYIS

– Londra’ya Müslüman belediye başkanı: İşçi Partisi’nin Pakistan kökenli Müslüman adayı Sadiq Khan Londra Belediye Başkanı seçildi.

– 40’ncı kuruluş kutlaması: İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği 40’ncı kuruluş yıldönümünü Grand Palace’da kutladı.

– Eczacı Ali Özbek Haringey Belediye Başkanı seçildi: Özbek İngiltere’deki ilk Kürt ve Alevi kökenli belediye başkanı oldu…

– Prof. Dr. Erol Parlak’tan konser: Türk Geleneksel Müzik sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak, Sinan Akyıldız ve Rum sanatçı Elana Hadjiafxendi Union Chapel’da “Göç Yolu” başlıklı bir konser verdi.

HAZİRAN

– Cenazelerin 4/3’ü Türkiye’ye gönderiliyor: 40 yıl önce kurulan toplumun ilk cenaze şirketi UK İslamic Funeral Service yöneticisi Erkin Güney, “Yüzde 70 toplum üyesinin cenazesi Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye’ye cenaze gönderilerek defin yapılması İngiltere’deki definden daha ucuz” dedi.

– İngiliz vekil Jo Cox’u öldüren ‘neo-Nazi’ çıktı: İşçi Partisi Milletvekili

Jo Cox’u öldürmesinin ardından yakalanan ve tutuklanan Mair’in Neo-Nazi olduğu saptandı. Milletvekili Cox, referandum kampanyasında AB’de kalınma yanlısıydı.

– 23 Haziran Referandumu’nda Brexit’çiler kazandı: BK’nin AB’deki geleceğini belirleyen referandumda seçmen 51.8 oranında “AB’den ayrılma yönünde oy kullandı. Referandumda “AB’de kalalım” kampanyasını yürüten Başbakan David Cameron istifa kararı aldı.

– Referandum sonrası ırkçılık arttı: Haftasonu boyunca özellikle sosyal medyada birçok ırkçı ve nefret söylemi içeren olay paylaşıldı. Times gazetesi, özellikle Polonyalılarla Müslüman göçmenlerin hedef alındığını yazdı.

– Anne Ezel’i yitirdik: Olay Gazetesi’nin sahibi Nural Ezel’in annesi Ayşe Ezel (86) 23 Haziran’da yaşamını yitirdi. Ezel, Montague Road Mezarlığı’na defnedildi.

– Biz yazdık THY indirdi: Gazeteci Faruk Eskioğlu’nun “cenazemiz kargo değil” eleştiri yazısı sonrasında THY 1500 sterlini bulan cenaze taşımacılığını “tek fiyat” 600 sterlin’e indirdi. Eskioğlu THY’yi ölü soyuculuğu ile suçlamıştı.

TEMMUZ

– Corbyn’e kazan kaldırdılar: Brexitçilerin kazanması sonrasında İşçi Partili bazı milletvekilleri partinin sosyalist lideri Jeremy Corbyn’in istifa etmesi için kazan kaldırdılar. Corbyn parti alt tabanından destek aldığını belirterek genel kurulda hesaplaşacağını söyledi…

– Farage kazansa da havlu attı: Brexit zaferinden sonra UKIP’in lideri Nigel Farage “Benden bu kadar” diyerek sürpriz bir şekilde parti liderliğinden istifa etti.

– Cameron gitti, May geldi: Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan David Cameron’un Brexit sonrası istifasıyla koltuğuna Therasa May oturdu. May’in seçilmesi basında “İkinci Demir Lady Margaret Thatcher dönemi” olarak da görüldü.

– Irak işgali boşunaymış: BK’nin ABD öncülüğünde Irak işgaline katılma kararı ve politikacıları inceleyen 2.6 milyon kelimelik “Chilcot Raporu”, “Irak Savaşı olmayabilirdi” sonucuna ulaştı. Irak işgali süresince 179 İngiliz askeri yaşamını yitirmişti.

– Corbyn, toplumun en köklü festivalinde: DAY MER’in 27’nci Kültür ve Sanat Festivali’nde konuşan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, DAY MER’in toplumsal çalışmaları ve göçmenlerin ülke ekonomine katkısını övdü.

– Toplumda müzik araştırması: “Toplumda müzik”i araştıran Prof. Dr. Erol Parlak, “Müzik önenli bir gösterge, toplumdaki içe kapanıklığı, tek düzeliği işaret ediyor. Bu kapanıklığı kırmak gerekiyor” dedi.

– Türkiye’deki kriz, İngiltere’de şirket batırdı: İngiltere’den Türkiye’ye 1989’dan bu yana turist götüren Akın Koç’un kurucu ve yöneticisi olduğu Anatolian Sky, Türkiye’ye yönelik turist tercihlerinin düştüğü için iflas ettiğini açıkladı.

– Türkiye’deki darbe girimine Londra’dan tepki: 15 Temmuz darbe girişimi toplumdaki STK tarafından tepkiyle karşılandı. 1.5 milyon üyeli UNITE sendikası merkezinde biraraya gelen sendikacılar darbe girişimini kınayarak daha demokratik bir Türkiye istediler. Öte yandan Milli İradeyi Destekleme Platformu çatısında resmi ve bağımsız 25 kuruluş darbe girişimini kınayan ilanlar verdi. Türk Diyanet Vakfı da, darbe girişimi sırasındaki “şehit”lerin gıyabında cenaze namazı kıldırdı.

– Aile hekimlerini kullanmayanlara uyarı: NHS. 5 yıl boyunca hiç aile hekimine gitmeyenlerin kaydının silineceğini açıkladı. NHS, aile hekimlerinin hasta başına hükümetten 136 sterlin aldıklarını açıkladı. Öte yandan NHS’in bütçesinde 1.6 milyar tasarruf etmek için bazı önlemler alacağı da duyuruldu.

AĞUSTOS

– Plastik poşette çevrecileri sevindiren gelişme: Plastik poşetlerin 5p’ye satılmaya başlanmasından 6 ay sonra, 7 süpermarket zincirinde poşet kullanımı yüzde 83 düştü…

– Faiz oranları daha da düştü: Merkez Bankası, 2009’dan beri binde 5 oranındaki faiz oranlarını binde 2.5’e çekti. Referandum’da Brexit çıkmasının yatırımları ve sterlinin değerini düşürmesinin kararda etken olduğu açıklandı.

– Başkonsolos merkeze alındı: Türkiye’de darbe girişimi sonrasında pek çok dışişleri mensubu ya açığa ya da merkeze alındı. Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar da sürpriz bir şekilde merkeze çağrıldı. Yorulmazlar. bol “diyalog” ve “hizmet” kelimeleri kullandığı mesajıyla Londra’ya veda etti.

EYLÜL

– En büyük derdimiz boyun ağrısıymış: DERMAN Genel Müdürü Nursel Taş, toplumun en çok boyun ve sırt ağrılarından şiikayet ettiğini söyledi. Gazeteci Faruk Eskioğlu köşesinde bu oranını İngiltere ortalamasının kat kat üzerinde olmasını, trafik kazalarında hile ve sahte engelli raporu alma çabasına bağladı.

– Toplumun ilk foto stüdyosu kapandı: Toplumda ilk fotoğraf stüdyosunu açan ve yarım asırdan fazla hizmet eden Salih Adalıer 82 Green Lanes’deki Kıbrıs Studios’u kapattı… 1960’da Piccadilli’deki stüdyosunu 1975’te Green Lanes’e taşıyan Adalıer toplumun ilk profesyonel fotoğrafçı ve foto muhabiri sayılıyor.

– Zeren Safa’yı yitirdik: Toplumun ilk muhasebecilerinden Zeren Safa (72) vefat etti. Gazeteci Mihrişah Safa’nın eşi olan Zeren Safa Forum UK’in başkanıydı. Toplumsan çalışmaları ve yardımseverliği ile tanınan Safa, Kıbrıs’ta toprağa verildi.

– Türk baklavası BBC’de: Antepliler Baklava’dan Ahmet Üstünsürmeli BBC televizyonunda Türk baklavasını tanıttı. 1993’den günümüze Londra’da baklava ürettiğini belirten Üstünsürmeli BBC’deki programın 6 milyon seyirciye ulaştığını söyledi.

– İşçi Partisi’nde son gülen ‘sol kanat’ oldu: İşçi Partisi’nde liderlik yarışını yeniden kazanan Jeremy Corbyn oldu. Brexit sonrasında parti kongreye gitmiş ve Corbyn’e karşı sağ kanat adayı Owen Smith yarışmıştı.

EKİM

– İngiltere CHP’de başkan Hasan Dikme: CHP İngiltere Birliği’nin çekişmeli geçen seçimlerini 208 oy alan Hasan Dikme’nin listesi kazandı. CHP’li Tekin Bingöl’ün da katılıdığı toplantıda Dursun Boran’ın listesi 182 oyda kaldı.

– Brexit sterlini vurdu: BK’nin AB’den çıkış sürecine (Brexit) dair açıklamalar geldikçe yatırımcılar sterlin satışını artırdı. Sterlinin değeri 168 yılın en düşük seviyesine indi.

– Toplumda “Hayat Tv susturulamaz” eylemleri: TÜRKSAT’ın OHAL kapsamında, Hayatın Sesi TV, Jiyan TV, Zarok TV, TV 10 ve Van TV dahil çok sayıda kanalın yayınını gerekçe göstermeden durdurmasına Londra’dan da tepkiler yükseldi. Büyükelçilik önündeki protestoya medya emekçileri ve göçmen dernekleri katıldı.

– BK Suriyeli göçmen sözünü tutmadı: Hackney Refugee Forum’un Başkanı Ali Aksoy, “BK’nin yılbaşında 20 bin Suriyeli göçmen alma kararına yalnızca Hackney Belediyesi 2 aile alarak uydu Bu şaka gibi bir durum” dedi.

– İlk kitabevi de kapandı: Türkçe kitapları okurla buluşturan “106 Green Lanes N16 9EH” adresindeki toplumun ilk kitapçısı Mega Press 30 yıl sonra kapandı. Kitabevinin sahibi eski gazeteci Celal Sönmez satışların durma noktasına geldiğini söyledi.

KASIM

– Turizmciler Londra’dan Türkiye’ye SOS gönderdi: Londra Excel’de yapılan Dünya Turizm Fuarı’na Türkiye’den katılan turizmciler SOS göndererek dayanma güçlerinin kalmadığını bundan sonrasının felaket haberleri olduğu ortak görüşünde birleştiler. Kuzey Kıbrıs’a en çok turist gönderen Cyprus Premier Holidays’in direktörü Muhammet Yaşarata da KKTC’de hükümetin ülke tanıtımına önem vermesini istedi.

– Türkiye’de sterlin 1 yıl önceki seviyesinde: Türkiye’de Aralık 2015’de 4 bin 500 TL seviyesinde olan sterlin, yıl boyu düşme eğilimini sürdürdükten sonra Türkiye’de doların değer kazanmasına bağlı olarak ilk kez Aralık 2016’da bir yıl önceki seviyesine geldi.

– Esnafın “Vildan Abla”sını yitirdik: Toplumun sevilen siması Vildan Yetişal (55) yaşamını 17 Kasım günü yitirdi. Yetişal, İAKM-Cemevi’nde yapılan tören sonrasında Tottenham’da White Hart Lane Mezarllığı’na defnedildi.

ARALIK

– Şefik Mehmet “Haringey Kahramanı”: Haringay Esnaf Derneği’nin 33 yıllık başkanı Kıbrıs kökenli Şefik Mehmet (69) bölgedeki gönüllü çalışmalarından dolayı Haringey Belediyesi’nin ilk kez verdiği “Haringey Kahramanı” ödülünü aldı.

– Yeni yıl öncesi grev tehditi gündemde: Brexit kararı sonrasında değişen ekonomik dengelerin en çok çalışan ve yoksul kesimi mağdur ettiği uzman görüşleriyle ulusal basına yansıdı. Noel ve yeni yıl öncesinde postane, hava ve demiryolu çalışanları adil bir ücret artışı için ülke çapında greve hazırlanması gündemin ilk sıralarında yer aldı.