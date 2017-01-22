“Trump’ın bazı sözleri rahatsız edici”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan doğu Afrika’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ’nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız.

Mozambik’in ardından Madagaskar’a geçeceğiz. Madagaskar ziyareti cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oluyor. 39 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz var. FETÖ ile mücadele kapsamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. Neler yapabiliriz bunları konuşacağız.

Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte (FETÖ), bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça, derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık ‘diyalog, hizmet, eğitim, ticaret’ diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır. Bu terör örgütünün ülkemiz, milletimiz ve dostlarımız için bir tehdit olmaktan çıkaracağız.

Ülkemizle ilgili açıklamaları henüz erken buluyorum. (Anayasa değişikliği) Bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabii bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararıyla ilgili vereceği karar ne olacak Bunu önce bir görmemiz lazım. Tabii bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa onayladıktan sonra hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim, şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek tabii onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, neticeleri aldıktan sonra bu adımları atalım.

Özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci, bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Bütün bunların yanında da özellikle Türkiye’nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Her ne kadar birileri rejim, mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasın kısa süre önce başlamadı. Cumhuriyetimizin kuruluşunda başladı. Şu anda da milletimizin vereceği karar bizim için başgöz üstünedir. 2019’da seçim yapılır yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, kim olacaksa, tabii ki kabinesini oluştururken bağlayıcı özelliği olmayan bir süreçtir.

Parlamento dışı bir kabine olacağı için birinci derece önem arz ediyor. Parlamento içinden de alabilir. O günün şartları belirler. Güçlü bir kabine oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır. Anketler var da biraz erken oluyor bu. Halkımızın referandumla birlikte partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı ve çok ciddi bir oranla buna yaklaştığını görüyoruz. Zaten böyle bir şey olmasa biz de böyle bir şeyin içinde olmayız onu da çok açık söyleyeyim.

Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu’yu düşünüyoruz. Trump’ın Ortadoğu’daki tavrı ne olacaktır Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Parçalanmış bir Ortadoğu istemiyoruz. Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi Türkiye’dir.

Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu’dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu’yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak ‘evet’ diyemeyiz. Onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump’a yapacağız ziyarette ki randevu ne zamana verilir, şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız, Dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A’dan Z’ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız.

Bizim meydanlarda yer almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız… Zaten şu anda meydanlardayız. Ne zaman halkımızla buluşacağız. Bunları konuşuruz. Halkımız partili cumhurbaşkanlığına sıcak bakıyor.”