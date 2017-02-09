Hasan Aksakal’dan Türk muhafazakârlığı

Açık Gazete’nin eski yazarlarından siyaset bilimci Yard. Doç. Dr. Hasan Aksakal’ın yeni kitabı “Türk Muhafazakârlığı: Terennüm, Tereddüt, Tahakküm” çıktı.

Romantizm, milliyetçilik ve modernite üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen-yazar Hasan Aksakal’ın yayımlanan dördüncü kitabı Türk muhafazakârlığını konu ediniyor.

Aksakal bu kitabında okuru, Osmanlı’nın son dönemindeki tartışmalara muhafazakârların katkılarından günümüzdeki “muhafazakârlaşma” tartışmalarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Hasan Aksakal Türk muhafazakârlığının tarihsel gelişiminin Nâmık Kemal, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi önemli şahsiyetlerini incelerken çok ilginç ayrıntılara değiniyor. Yazar bir yandan konusuna eleştirel bir mesafeden bakıyor, bir yandan da “karşı-Aydınlanma”, “Garbiyat”, “Türkosentrik tarihselcilik” ve “nihilizm” gibi kavramları Türkiye’deki muhafazakârlık çalışmaları repertuarına kazandırıyor.

Aksakal’ın çalışmasında da belirttiği gibi, Türk muhafazakârlığı, modern Türk edebiyatının gövdesini oluşturup artık klasikleşen eserler vererek adeta “terennüm” etmiş; toplumsal ve siyasal modernleşme konusunda ise her daim “tereddüt” göstermiştir. Siyasal muhafazakârlık da demokrasi rejimiyle birlikte güç istencini sıklıkla “tahakküm” hırsına dönüştürmüştür.

Hasan Aksakal’ın kitabında ortaya koyduğu üzere, muhafazakârlık bugün de iki zıt yöne bakan sureti ve çelişkili karakteristik özellikleriyle çözümlenmeye direnmektedir. Bu tespitten yola çıkan çalışma, Türk muhafazakârlığının siyasal-kültürel doğasını anlamak için bir zihin haritası niteliğinde… 222 sayfalık kitabın etiket fiyatı 19 lira. Hasan Aksakal’ın diğer kitapları: -Türk Politik Kültüründe Romantizm, (İletişim Yayınları) -Politik Romantizm ve Modernite Eleştirileri (Alfa Yayınları) -Türk Cogitosu ve Modern Türkiye’de Politik Yaşam (Kitabevi Yayınları)