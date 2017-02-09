Konsey’den Kıbrıslı Türklere: KKTC vatandaşı olun!

Konsey, Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Türkleri KKTC vatandaşlığına müracaat etmeye çağırdı…

Konseyin çağrısı aynen şöyle:

Değerli Kıbrıslı Türk asıllı kardeşler,

Kıbrıs’ta çözüme yönelik çalışmaların yoğunlaştığı bu dönemde , Konsey olarak bir konuya dikkatinizi çekmek ve bir çağırıda bulunmak ihtiyacı hissettik. Önce çağırımızı yapalım , daha sonra da gerekçelerini açıklıyalım.

Yurt dışında yaşıyan tüm Kıbrıslı Türk asıllı kardeşlerimizi KKTC vatandaşlığı müracaatı etmeye çağırıyoruz.

Alınan bilgilere göre , Kıbrıs görüşmelerinde uzlaşıya varılan konulardan bir tanesinde Kıbrıslı Türklere ayrılan vatandaşlık sayısı 220,000 (iki yüz yirmi bin ) ile kısıtlanmıştır , ve daha sonra bu rakam ancak Rum nüfusu ile dörtte bir oranı korunarak artırılabilinecektir. Bu rakam , şu anda yurt dışında yaşıyan Kıbrıslı Türklerin sayısını sadece 22,000 (yirmi iki bin ) civarında olarak kabul etmektedir. Sadece İngiltere’de yaşıyan Kıbrıslı Türk asıllı vatandaşlarımızın sayısının 300,000 (üçyüz bin ) olduğu düşünülürse bu rakamın yetersizliği ortaya çıkar. KKTC anayasasına göre vatandaş olma hakkı olan Kıbrıslı anne ve babadan doğan kişilerin , bu anlaşma sonunda bu haklarının ortadan kalkacağı görülüyor. Verilen vatandaşlikların geri alınması yasal olmıyacağı itibarı ile bir an önce bu vatandaşlıkların alınmasi , Kıbrıslı Türk asıllı kardeşlerimizin yararına olacaktır.

Niye KKTC vatandaşı olma gereksinimi var , diye bir soru gelebilir akla ? Bildiğiniz üzere Ingiltere’deki referandum sonuçlarına göre İngiltere , Avrupa Birliği’nden ayrılacaktır . Bu süreç sonuçlandıktan sonra bir AB üyesi olan, ve bu statünün devam edecegi çözüme ulaşmış Kıbrıs’a , AB vatandaşı olmıyanlar için Şengen Vizesi gereksinimi olacaktır . Yani İngiltere’de yaşıyan ve AB vatandaşlığını kaybetmiş yüzbinlerce kardeşimiz Kıbrıs’a ancak vize ile girebilecektir. Bu kardeşlerimizin Kıbrıs’a yerleşim hakları da , anlaşma metnine ek yapılmadığı taktirde yabancı statüsünde olacaktir . Bunun getireceği olumsuzluklar sıralamakla bitmez. Ancak , miras almada , mülk alım satımda , ithalat ve ihracatta vs. vs. sorunlar yaşanacağı tahmin edilmektedir . Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda , gençlerimiz de dahil herkesin bir an önce KKTC vatandaşlığına müracaat etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Vatandaşlık ve kimlik alma müracaatlarınızı şu an KKTC’de direkt olarak yapabilirsiniz.

Sayın Dış işleri Bakanı Tahsin Ertğruloğlu ile Kasım ayında yapılan görüşmede bu servisin 2017 de Ingiltere’deki KKTC Temsilciliğinden de verilebileceğini ve bu yöndeki hazırlıkların başladığını belirtmişti. Dış ülklerde yaşıyan ve KKTC kimliği olmıyan kardeşlerimize , hızlı bir şekilde ilerliyen görüşme sürecinde sonuç beklemeden ivedilikle KKTC Kimlik Kartı ve vatandaşlık müracaatlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Müracaat için gerekli evraklar şunlardır :

1) Pasaport

2) Doğum belgesi

3) Resim

4) Var ise Anne ve babaya ait kimlik kartları , yoksa büyük anne veya babaya ait kimlik kartları ve veya doğum belgeleri

5) Evlenme belgesi.

Doğum kütüğü yapılmadı ise Londra KKTC Temsilciliğinde yapılabilir.

Saygılar,

Konsey Başkanı Mrs Leyla Kemal