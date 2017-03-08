Konsey’den pazar günkü genel kurula çağrı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations [UK]) bütün üyelerini 12 Mart Pazar günü yapacağı olağan genel kurula katılmaya çağırdı.

Konsey Başkanı Leyla Kemal imzalı çağrı aynen şöyle:

“Değerli üyelerimiz,

AGM toplantısı 12 Mart 2017 Pazar gün, 14.00-16.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, 628-630 Green Lanes, Haringay N8 0SD adresinde yapılacaktır. Tüm üye ve Halkımıza duyurulur…

Bilindiği gibi CTCA başkanlık seçimleri iki yılda bir yapılır. Bu toplantı; yıllık mali rapor ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek içindir. Ayrıca komiteye katılan yeni üyelerimiz de tanıtılacaktır.”