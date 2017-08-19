HomurCUK ve Kırmızı Metal Karınca’nın yeni sayıları çıktı

HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu DİSK Birleşik Metal İş sendikası ile birlikte yayınladıkları HomurCUK 20. sayı ile metal işçilerinin çocukları için Kırmızı Metal Karıncanın 9. sayısının çıktığını duyurdu…

Basın duyurusu aynen şöyle;

“Değerli Dostlar

. Metal işçilerinin mücadeleci sendikası DİSK Birleşik Metal İş sendikası ile HOMUR Mizah ve Karikatür Grubunun birlikte yayınladıkları HomurCUK 20. sayı ile metal işçilerinin çocukları için Kırmızı Metal Karıncanın 9. Sayısı çıktı…

Yazar ve çizerler;

Ahmet Zeki YEŞİL, Aslı ALPAR, Asuman KÜÇÜKKANTARCI, Aşkın AYRANCIOĞLU, Atay SÖZER, Atilla ATALA, Barış, Barış İNAN, Canol KOCAGÖZ, Coşkun GÖLE, Dinçer PİLGİR, Emre BAKAN, Emre YILMAZ, Ferit AVCI, Güngör KABAKÇIOĞLU, Hatice DOĞAN, Haydar ÖZAY, Hülya ERŞAHİN, Hüseyin ASLAN, Hüseyin ÇAKMAK, İbrahim ORMANCI, İsmail DOĞAN, Mehmet TEVLİM, Mehmet ZEBER, Lütfü ÇAKIN, Savaş ÜNLÜ, Seyit SAATÇİ, Sunder ERDOĞAN, Tayfun AKGÜL, Yaşar MİRAÇ, Ozan ÇAVDAR, Sevgi SAYGI nın değerli eserleriyle zor şartlarda yaratılarak o kuyucuyla buluştu.