29 ilde DAEŞ operasyonu: 748 gözaltı

Terör örgütü DAEŞ’e yönelik 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 748 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden operasyonlara yönelik yapılan açıklamada, DAEŞ terör örgütünün sansasyonel eylem arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği, özellikle yayın organlarında Türkiye’yi en önemli eylem hedefi olarak belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun zamandır yürütülen planlı operasyonel çalışmalar neticesinde; 5 Şubat’ta ülke genelinde 29 ilde eş zamanlı olarak çalışma başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yakalanan şahıslarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, dört tüfek ve 372 fişeğin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini aralıksız devam edeceği kaydedildi.

12 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı açıklamasında PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda son bir haftada “12 terörist”in öldürüldüğü kaydedildi.