3 canlı bomba sınırda yakalandı

İstanbul ve Şanlıurfa’da terör eylemi planlayan 3 canlı bomba yakalandı. Teröristlere yardım eden 2 kişi de gözaltında.

Suriye’de Rasulayn kasabasından Türkiye’ye geçmeye çalışan 5 terörist, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn kasabasından Türkiye’ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında önlem alan güvenlik güçleri, Cırcıp Deresi mevkisinde sınırdan geçmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen teröristlerden 3’ünün canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye’de eylem yapmayı planladığı belirlendi. Jandarmadaki işlemleri süren teröristlerden birinin İstanbul’un Anadolu yakasında diğerinin ise Ceylanpınar’daki resmi kuruluşlara yönelik bombalı saldırı yapmaya hazırlandıklarını itiraf ettikleri bildirildi.