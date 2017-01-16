330’un geçilmesi halinde ne yapacaklarını açıkladılar

CHP’li Özgür Özel ikinci turda 330’un geçilmesi halinde ne yapacaklarını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘başkanlık anayasası’ oylamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, teklifle ilgili olarak “Günü geldiğinde Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘başkanlık anayasası’ görüşmelerinde Anayasa’nın hiçe sayılıp açık oy verilmesiyle ilgili konuştu.

Açık oy verilmesiyle ilgili olarak, “Günü geldiğinde Anayasa Mahkemesine taşıyacağız” diye konuşan Özgür Özel, “Eğer bu düzenleme açık oylarla, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330’u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi ve iptalini sağlayacağız. Şekli yönden de anayasa yazım tekniği açısından da götüreceğiz” ifadelerini kullandı.