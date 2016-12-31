41 personel kamu görevinden çıkarıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 personelin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesi kapsamında daha önce açığa alınan 68 personel hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 idari personelin söz konusu KHK’nin anılan maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, 2 raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbirinin de kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dahil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

14 ESKİ ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 14 eski Adalet Bakanlığı personeli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Adalet Bakanlığı çalışanı 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 18’i ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14 eski Adalet Bakanlığı çalışanı tutuklanırken 11’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Adalet Bakanlığı çalışanı olan şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” bulunduğu belirtildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların, örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları kaydedildi.

Ayrıca, şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.