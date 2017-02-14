50 bin kişinin kimlik ve banka bilgileri çıktı

Sakarya’da bir vatandaşın yolda yürürken bulduğu flaş bellekten 50 bin kişinin kimlik bilgileri çıktı. Polisin düzenlediği operasyonda telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’da yolda bulunan flaş bellekten 50 bin kişinin kimlik bilgileri çıkması üzerine başlatılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Karasu’da kimliği açıklanmayan bir kişi, yolda yürürken yerde bulduğu flaş belleği incelediğinde içerisinde binlerce kişinin isminin olduğunu gördü.

Bu kişi flaş belleği emniyet müdürlüğüne götürerek polislere teslim etti. Flaş bellek incelendiğinde 50 binden fazla kişinin kimlik ve banka bilgilerinin olduğu görüldü.

Flaş bellekte ayrıca şüphelilerin fotoğraf ve videolarının da olduğu görülürken, Karasu’da bulunan bu kişilerin çeşitli suçlara karıştıkları belirlendi.

Polisin, Karasu’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin evlerinde yapılan aramada telefonlara, bilgisayarlara, dolandırıcılık yaparken kullanılan evraka el konuldu. 7 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 3 yıldır sürekli olarak suçu işlemeye devam ettikleri, çok sayıda kişiden defalarca para aldıkları belirlendi.

Polis, flaş bellekte isimleri bulunan müştekiler ile görüşürken, dolandırıldıklarından haberi olmayan bazı kişilerin para göndermeye devam ettiği tespit edildi.

Şüphelilerden elde edilen listeler il emniyet müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderildi. Karasu Kaymakamlığı mağdur sayısının fazlalığı ve ülke genelinde işlenen suç olması sebebiyle faili meçhul binlerce olayın aydınlatılması için çalışma yapma hazırlığına girdi.