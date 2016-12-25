65 Kızıl Ordu Korosu üyesi de uçaktaydı

Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye’nin Lazkiye şehrine giden bir askeri uçak kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Karadeniz’e düştüğü açıklanan uçakta bulunan yolcuların 65’i Kızıl Ordu Korosu üyelerindendi. Koro, 14 Haziran 2015’te İstanbul’da konser vermişti.

1928 yılında kurulan Kızıl Ordu Korosu, Türkiye dahil pek çok ülkede verdiği konserlerle tanınıyordu.

Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından opera aryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor.

Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, 14 Haziran 2015’te Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni toplamıştı.

“Kızıl” isminin işçi sınıfını temsil ettiği Kızıl Ordu’nun kuruluşunda en etkin birim süvarilerdi.

Ordunun 2. Dünya Savaşı’nda bütün halkı bünyesine alarak ülkeyi Moskova sınırlarına kadar gelmiş olan Alman işgalinden kurtarması ve ülkenin toparlanmasına yardım etmesi en parlak başarısı sayılır.