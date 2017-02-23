8 Mart konseri 2 Mart’ta

Nevabuselik Türk Sanat Müziği Korosu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anmak ve desteklemek adına, kadın beste ve güftekarlardan oluşan eserlerin yer aldığı bir konser düzenliyor.

2 Mart saat 20’de Segah ve Rast makamı eserler ile başlayacak olan konser “Fox Lane N13 4AL” adresindeki Palmers Green United Reformed Kilisesi’nde gerçekleşecek. Biletlerin 12 sterlin olduğu belirtildi.

Nevabuselik Türk Sanat Müziği Korosu’nun kurucusu ve yöneticisi sanatçı Asım Çeliktürk şunları söyledi:

“Ekim 2015’de, sosyal ve kültürel amaçlı kurulan koromuzun; 2017 yılına ait ilk konserini sizlere sevgi ile sunmaktan gurur duyuyoruz.

Birbirinden güzel Segah ve Rast makamı eserler ile başlayacak olan programımız; şiir dinletisi ile devam edecek ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anmak ve desteklemek adına, kadın beste ve güftekarlardan oluşan eserler ile son bulacaktır.

Tüm Sanat müziği severleri 2 Mart’ta bizlere sevgi ile eşlik etmeleri için bekliyoruz.

Bilet temini için alttaki iki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

Hatice 07793926556,

Asım 07766454316”