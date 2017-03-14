8 Mart’ı göbek atarak kutladılar

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin (KTKD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği yemekli eğlenceye katılan kadınlar gönüllerince eğlendi…

Geçenlerde 40’ncı kuruluş yılını kutlayan KTKD, 12 Mart Pazar günü düzenlediği Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasına 50’nin üzerinde kadın katıldı.

Kıbrıslı Türklerin yanısıra farklı kültürlerden kadınların da yer aldığı etkinlikte sanat müziği taverna sanatçısı İbrahim Sayın sesi ve ezgileriyle renk kattı. Taverna müziğinde sahneye çıkan kadınlar felekten bir gün çaldılar.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği adına etkinlikte konuşan Gülnur Salih 8 Mart’ın tarihçesini anlatarak günümüzdeki kadın haklarının kolay elde edilmediğini söyledi. Kadınsız toplumsal bir gelişme olmayacağını belirten Salih, kadın haklarının geriye edğil daha ileri seviyelere taşınması için bütün kadınları güç birliğine çağırdı.

Gece sonunda yapılan çekilişte kadınlara zengin hediyeler dağıtıldı.