9, 10 ve 11’inci maddeler de kabul edildi

AKP ile MHP’nin anlaşıp Genel Kurul’a getirdiği ‘başkanlık anayasası’ görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin dördüncü gününde Meclis’ten üç madde daha geçirildi.

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin Meclis’in bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili olan 6. maddesi, ‘partili Cumhurbaşkanlığı’nı içeren 7. maddesi ve Yürütme yetkisini TBMM’den alıp Cumhurbaşkanı’na veren 8. maddesi kabul edilmesinin ardından, geçtiğimiz akşam ve bu sabah saatlerinde teklifin 9, 10 ve 11’inci maddesi de kabul edildi. Görüşmeler 14 ocak saat 14:00’te devam edecek.

TBMM’NİN YETKİLERİNİ DÜZENLEYEN 11. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM’nin yetkilerini düzenleyen Anayasa teklifinin 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi. Toplam 483 milletvekili oylamaya katılırken 134 ret oyu verildi. 5 oy boş çıkarken, 1 oy çekimser 2 oy geçersiz sayıldı. 11’inci madde Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriliyor.

BAKANLARIN GÖREVDEN ALINMASINA OLANAK SAĞLAYAN 10. MADDE DE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı’nın bir veya daha fazla yardımcı atamasına, bakanları görevden almasına olanak sağlayan 10’uncu madde de kabul edildi. 343 ‘Kabul’ 135 ‘Ret’, 3 ‘Boş’, 2 ‘Geçersiz’ oy kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI’NIN CEZAİ SORUMLULUĞU’NU İÇEREN 9. MADDESİ DE KABUL EDİLDİ

Görüşmeler bugün saat 14.00’te yeniden başladı. TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda “Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu”nu düzenleyen 9. madde de kabul edildi. Oylamada toplamda 482 oy kullanıldı. Oyların dağılımı şöyle:

343 ‘Evet’, 137 ‘Ret’ 3 ‘Boş’ 2 ‘Geçersiz’

YÜRÜTME YETKİSİNİ MECLİS’TEN ALIP CUMHURBAŞKAN’INA VEREN 8. MADDE DE KABUL EDİLDİ

AKP ve MHP’nin uzlaşısıyla Genel Kurul’a sunulan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinde yürütme yetkisini TBMM’den alıp Cumhurbaşkanı’na veren 8. madde de kabul edildi. 340 ‘Evet’, 135 ‘Ret’, 5 ‘Boş’, 1 ‘Geçersiz’ oy kullanıldı.

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI”NI İÇEREN 7. MADDE DE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifinde kritik maddelerinden olan 7. maddenin oylaması sona erdi. “Partili Cumhurbaşkanlığı”nı mümkün kılan 7. madde de kabul edildi. Oylamada toplamda 482 oy kullandı. Oyların dağılımı 340 ‘Kabul’, 136 ‘Ret’ 4 ‘Boş’, 2 ‘Geçersiz’ şeklinde gerçekleşti.

MECLİS’İN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARIYLA İLGİLİ OLAN 6. MADDE DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin Meclis’in bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili olan 6. madde de kabul edildi. Oylamada kullanılan toplam oy sayısı 483.

Oyların dağılımı şöyle: 343 ‘Evet’, 137 ‘Ret’, 2 ‘Boş’, 2 ‘Geçersiz’.

CHP’li Özel: Bir bardak çayımızı içmeye gelenler, dün buraya kanımızı içmeye gelmişler

Anayasa değişiklik teklifinin üçüncü gününde Meclis’te görüşmeler sırasında tartışma çıktı. Meclis’te yumrukların gölgesinde 3 maddde daha kabul edildi. Beşinci maddenin görüşmeleri sırasında CHP’liler kürsüyü işgal etti. Maddenin oylamasını boykot etti.

Arbededen zarar gören Meclis kürsüsü sabah yenilendi. Genel Kurul dün saat 14.00’te yeniden toplandı. Birleşim, AKP ve CHP’li milletvekillerinin karşılıklı suçlamalarına sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir bardak çayımızı içmeye gelenler, dün buraya kanımızı içmeye gelmişler” deyince tartışmanın dozu arttı.