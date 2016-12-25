900 milyon euro nereye gitti?

22 Nisan’da görkemli törenlerle açılan ancak 30 Ekim’de tartışmaların gölgesinde sona eren Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Antalya EXPO 2016 için 75 milyon Euro bütçe belirlendiğini ancak 900 milyon Euro harcandığı ortaya çıktı. Orta Anadolu Süs Bitklileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, ANSİAD üyelerine EXPO hakkında çarpıcı bilgiler aktardı. Aynı zamanda EXPO’da Yürütme Konseyi Üyesi ve Denetçisi olarak görev üstlenen Bağdatlıoğlu, devlet, özel sektör ve sponsorluk desteğiyle ayrılan 75 milyon Euro’luk bütçenin iç alanda ve yapılan aktivitelerle 800-900 milyon Euro’ya çıktığını belirterek, “Türkiye’de bunun hesabı da verilmiyor. Hiçbir EXPO’da konser yoktur. Ben dünya çapında 9 EXPO’da denetmeleri yaptım. Konser bir açılışta bir kapanışta olurdu. Antalya’da 100-150 tane konser yapıldı. EXPO’lar seyirci toplamak için değil, kültürleri birleştirmek içindir” diye konuştu.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) aylık kahvaltılı toplantısının konuğu olan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, iş insanlarına Antalya’da gerçekleştirilen EXPO 2016 ve kesme çiçek sektörünün durumu hakkında bilgi verdi. Antalya Akra Barut Otel’de düzenlenen kahvaltıya, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ANSİAD Üyesi iş insanları katıldı. ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan Başkanlığında yapılan toplantıda, EXPO 2016 alanı ve projeleri konuşuldu.

‘ÜLKENİN BÜTÇESİNDEN ÇOK BÜYÜK PARALAR GİTTİ’

EXPO 2016 için 2008 yılında olaya ilk adımlarını attıklarında bütün şehri saran bir olay haline geldiğini kaydeden Osman Bağdatlıoğlu, “ Bizim 2008 yılında bu olaya ilk adımımızı attığımız zamanki düşüncelerimizi, neyle başladık, bütçesi neydi bu olayın ve nasıl bir hareketle planlandı bunu anlatmak gerekiyor. Bütçesi anlamında bakıldığında son dakika yapılan harcamaları da göz önünde bulundurarak bunu anlatma ihtiyacı hissediyorum. Ülkenin bütçesinden çok büyük paralar gitti. Başlangıç şuydu, 2008’deki ilk konuşmam 100 ülke olacak, 8 milyon ziyaretçi olacak, 20 bin aktivite olacak. Bu 2008 yılında söylenen bir olaydı. 2008 yılında konuşulan olay, son dakikaya kadar aynı şekilde konuşuldu ” dedi.

‘BASIN VE DEVLET ADAMLARI BAŞLARKEN BİZİ UYARMIŞLARDI’

Ulusal ve uluslararası camiadan uyarılar aldıklarını belirten Bağdatlıoğlu , “Biz başlarken bizi uyarmıştı ulusal ve uluslararası basın olsun, devlet adamları olsun. Bu işin bu şekilde başlayacağını fakat daha sonra farklı boyutlara ulaşacağını. Ama biz bunları bilerek girmiştik ve Antalya’da ortada hiçbir şey yokken bir katma değer kazandırmak istiyorduk olaya. Burada EXPO kötü oldu demiyorum, EXPO olması gereken bir olaydı ancak diğer ülkeler neler yapmış EXPO’da, izlenebilirliği ne olmuş, ne olup bittiğini kimse bunu sormuyor bize ” dedi.

‘ İLK BÜTÇE 75 MİLYON EORU’YDU, 900 MİLYON EURO’YA ÇIKTI’