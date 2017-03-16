Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “AB ile göç anlaşmasını iptal edebiliriz” şeklinde açıklamada bulundu.

Kanal 24’te açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın iptal edileceğini söyledi.

Geri Kabul Anlaşması’nın zaten şu anda uygulamaya konulmadığını belirten Çavuşoğlu, vize serbestliği konusunda Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmaması halinde uygulamada olan Göç Anlaşması’nın da bundan sonra uygulanmayacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Geri Kabul Anlaşması zaten tamamen iptal edilecek. Şu anda uygulamıyoruz zaten. Onlar bizi vize konusunda oyaladılar, oyaladılar, ayrıca 18 Mart Göç Anlaşması var… Geri Kabul Anlaşması’nı uygulamıyoruz. Göç Anlaşması’nı da bundan sonra uygulamayacağız. Yani değerlendiriyoruz. Bu şartlar yerine gelmezse bir an evvel onu da uygulamayacağız. Bunların hepsi bizim elimizde. Biz bugünden itibaren bunu uygulamıyoruz diyoruz biter, bu kadar. Tek taraflı bunu durdurabiliriz. Hiç kimseden izin almamıza gerek yok. Biz elimizdeki kozların hiç birisini tehdit olarak kullanmıyoruz. Bizim elimizdeki kozlar, güçler bunların elinde olsa bir kaşık suda adamı boğarlar. Boğmaya da çalışıyorlar zaten.”