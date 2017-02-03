AB, Trump’ın ‘küstah’ AB büyükelçi adayına karşı

Avrupa Parlamentosu’ndaki ana siyasi partileri Donald Trump’ın olası Avrupa Birliği büyükelçisi adayı Ted Malloch’ın AB binalarına girişinin engellenmesi çağrısı yaptı… Malloch, Euro Bölgesi’nin önümüzdeki 18 ay içinde dağılabileceğini söylemişti.

Guardian “Avrupa Birliği Trump’ın büyükelçi adayına sinirli” başlıklı haberde, Ted Malloch’a geniş yer ayırdı.

Avrupa Parlamentosu’ndaki ana siyasi partilerin yeni büyükelçinin AB binalarına girişinin engellenmesi çağrısı yaptığı açıklanıyor.

Henüz açıklanmayan büyükelçilik pozisyonu için, Trump’ın, Ted Malloch ile görüşme yaptığı haberde yer alırken, Malloch’un BBC’ye bir mülakat sırasında söylediği, “Daha önce Sovyetler Birliği’nin yıkılmasında rol oynayan bir diplomatik görevde bulunmuştum. Belki şimdi yeni bir birliğin evcilleştirilmesi gerekiyordur” ifadesi okura hatırlatılıyor.