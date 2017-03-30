ABD Büyükelçiliği: Adil Öksüz’ü vize iptalini bildirmek için aradık

Büyükelçilik, Türk yetkililerin talebi üzerine Öksüz’ün vizesinin iptal edildiğini, iptal bilgisini iletmek için arandığını açıkladı.

Adil Öksüz’ün cep telefonunun, serbest bırakıldıktan sonra, 21 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.22’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı bir numaradan arandığı bilgisi önce Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar’ın bugünkü yazısında yer almıştı.

Haberi aynı kaynağa dayanarak veren Anadolu Ajansı, Adil Öksüz’ün de şüphelileri arasında yer aldığı, darbe girişimi sırasında Ankara’daki Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere yönelik iddianamenin son kontrollerinin yapıldığını, iddianamenin muhtemelen yarın mahkemeye gönderileceğini duyurmuştu.

BBC Türkçe’ye konuşan bir Başsavcılık yetkilisi de iddianamede bu bilginin olduğunu doğrulamıştı.

‘ABD yasaları gereğince aradık’

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir.

“O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık.

“ABD Başkonsolosluğu’nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir”.

Öksüz ile ilgili sorular

Adil Öksüz’ün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yapıldığı gece Akıncı Üssü yakınlarında yakalanması ve “Tarla satın alacaktım” şeklindeki açıklamalarının yeterli bulunup serbest bırakılması daha önce bazı soru işaretlerine de gündeme getirmişti.

İçişleri Bakanlığı daha önce Adil Öksüz’ün ‘kırmızı kategoride’ arananlar listesinde olduğunu açıklamıştı

Kılıçdaroğlu’nun yazılı cevap vermesi bekleniyor

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl Eylül ayında CNN Türk televizyonunda yayımlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlarken, “Adil Öksüz’ü kim serbest bıraktı? Adil Öksüz’ün hakimin önüne giden dosyasının içini kim boşalttı. Bu konuda ben, devletin o derin bilgisinden hesap sorarım. Benim bir cevabım var tabii ama şimdi söyleyemem” demişti.

Bir kaç gün sonra Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi “Kılıçdaroğlu’nun açıklamadığı Adil Öksüz bilgisini açıklıyorum” başlıklı yazısında Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğuna dair bir istihbaratı Kılıçdaroğlu’nun Ağustos ayında kendisiyle paylaştığını ve araştırmasını istediğini yazmıştı.

Ankara Başsavcılığı Şubat ayı başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’le ilgili bildiklerini anlatmaya’ davet etmişti. Avukatı aracılığıyla iletilen talebe Kılıçdaroğlu’nun yazılı cevap vermesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Bozdağ ‘MİT ajanı değil’ demişti

Öksüz’ün “MİT ajanı” olduğu iddiasıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklama yapmıştı.

Bekir Bozdağ, “Adil Öksüz MİT ajanı falan değil, bu bir propaganda. Bunun MİT ile irtibatı olduğunu söyleyen kimse, FETÖ tarafından kullanıldığını bilmeyen bir zavallıdır ya da bilmeyerek kendini kullandırıyor. Kılıçdaroğlu bunu söylüyorsa, bu bilgiyi kendisine geleni araştırsın. Kılıçdaroğlu’na bu bilgiyi getiren FETÖ elemanıdır” demişti.