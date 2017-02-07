ABD Dışişleri Bakanlığı’nda brifing krizi

ABD Dışişleri Bakanlığı yeni sözcüsü olmadığı için bakanlıkta 19 Ocak’tan bu yana günlük basın brifingi yapılamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının üzerinden neredeyse üç hafta geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçen hafta yemin ederek göreve başladı. Ancak Dışişleri Bakanlığı’na hala sözcü bulunamadı. Bu göreve şimdilik eski sözcü yardımcısı Mark Toner vekalet ediyor.

Ancak Dışişleri Bakanlığı’nda neredeyse üç haftadır basın toplantısı yapılamıyor. Son brifingi 19 Ocak’ta eski sözcü John Kirby yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski sözcü yardımcısı Mark Toner medya mensuplarının sorularına yanıt verilmeye devam edileceğini ancak günlük basın brifinlerinin 10 Şubat’a kadar yapılamayacağını açıkladı.

Deneyimli diplomasi muhabirleri durumu “eşi görülmemiş” olarak niteliyor.