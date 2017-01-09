ABD ve Kuzey Kore arasında nükleer restleşme

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin nükleer silah kapasitesi ve balistik füze savunma programlarının kendileri için “ciddi bir tehdit” olduğu açıkladı. Kuzey Kore ise ABD’ye suçlama ve meydan okumayla karşılık verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ash Carter, Kuzey Kore’nin nükleer silah kapasitesi ve balistik füze savunma programlarının ABD’ye “ciddi bir tehdit” oluşturduğunu açıkladı.

Carter, NBC’de katıldığı bir programda eğer kedni topraklarına ya da dost ve müttefi ülkelerin toprağına müdahele gerçekleşiyorsa, Kuzey Kore’nin füze denemelerini vurabileceklerini açıkladı.

Kuzey Kore’den ise bu açıklamalara sert cevap geldi.

Ülkenin lideri Kim Jong Un tarafından belirlenen herhangi bir noktadan, herhangi bir zamanda kıtalararası balistik bir füze denemesi yapılabileceğini açıklayan yetkililer, silah kapasitelerini güçlendirmelerine ABD’nin düşmanca politikalarının neden olduğunu ifade etti.