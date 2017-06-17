ABD, vatandaşlarına İstanbul’da terör tehdidi uyarısı yaptı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu uyarıyı kendi sitesinde yayımladı. Başkonsolosluk, Şişli ve Mecidiyeköy’de alınan yoğun güvenlik önlemlerine dikkat çekti ve olası bir terör saldırısı tehdidine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD’nin güvenlik mesajı hakkında açıklama yaptı.

Müftüoğlu, “ABD açıklamayı herhangi bir istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır” dedi.