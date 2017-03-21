ABD yeni uçuş kısıtlamasına Türkiye’yi de kattı

ABD, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz ayrı ülkeden yapılan ABD seferlerinde, uçakların kabininde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasakladı.

ABD yönetiminden BBC’ye konuşan bir yetkili, yasağın 10 havaalanından kalkan 9 havayolu şirketini etkileyeceğini belirtti.

ABD basını da yasağın yurt dışında elde edilen istihbarat sonrası gündeme geldiğini yazdı.

Cep telefonlarının dahil olmayacağı belirtilen yasak dizüstü bilgisayar, table, DVD oynatıcı ve elektronik oyun konsollarını kapsayacak.

ABD İç Güvenik Bakanlığı’nın bugün konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

AP haber ajansı ise kendilerine konuşan bir ABD’li yetkilinin yasağın şu kentleri kapsadığını söylediğini bildirdi:

Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), İstanbul, Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri).

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise yaptığı açıklamada, henüz ABD’den bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak gelişmeleri takip ettiklerini belirten Üstün, “Uçuşlarımızdaki güvenlik uygulamaları normal olarak devam ediyor” dedi.

CNN, Ürdün Kraliyet Havayolları şirketinin, Kuzey Amerika’dan ve Kuzey Amerika’ya yapılacak seferlerinde, kabinlerde elektronik cihazların yasaklanacağına dair bir tweet attığını, daha sonra bu tweeti sildiğini duyurdu.