ABD’de Erdoğan’ın 15 koruması hakkında dava kararı

Olaylarda 11 kişi yaralandı, bu kişilerden dokuzu hastaneye kaldırıldı.

ABD’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında Washington’daki Türkiye büyükelçiliği konutu önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak, 19 kişi hakkında dava sürecinin başlamasına karar verildi.

Büyük jürinin kabul ettiği iddianamedeki isimlerden 15’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruması.

Washington D.C. savcılığı, dosyadaki isimlerden 16’sına suçlamaların hali hazırda yöneltilmiş olduğunu, iddianameye üç korumanın daha isminin eklendiğini açıkladı.

Dosyaya eklenen korumaların isimlerinin Muhsin Kose, Yusuf Ayar ve Harrettin Eren olduğu belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre 19 sanık da nefret suçuyla artırılmış şiddet suçu işlemeye tesebbüşten yargılanacak. ABD yasalarına göre bu suçun cezası 15 yıla kadar hapis.

Bazı sanıklar hakkında ek suçlamalar da bulunuyor.

Korumalardan 12’si hakkında Haziran ayında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Erdoğan’ın korumalarına ek olarak dosyada 4 kişi daha var. Bunlardan ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin tutuklu bulunuyor. Tutuklu bulunan sanıklar 7 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde arbede: 9 yaralı

16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto etmek isteyen bir grup, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin konutu önünde toplanmış, başka bir grup da protestoculara müdahale etmişti. Çıkan arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Polis olayı “barışçıl protestoculara vahşi bir saldırı” şeklinde tanımlamıştı.

ABD Türkiye’ye resmi şikayette bulunmuş ve Türk güvenlik görevlilerinin kavgaya karıştıklarını doğrulamıştı.

Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ise protestocuların Erdoğan’ı desteklemeye gelenleri provoke ettiğini ve grubun kendilerini savunmak için karşılık verdiklerini söylemişti. (BBC)