ABD’den Esad hakkında ‘U’ dönüşü

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, “Suriye’de siyasi gerçeği kabullenmeliyiz” diyerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kaderine karar verecek merciin Suriye halkı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer yaptığı açıklamada, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu yönündeki siyasi gerçeği ABD kabullenmeli” ifadesini kullanarak ABD’nin bölgede yalnızca DAEŞ’i yenmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Spicer basın toplantısında, Obama yönetimine atıfta bulunarak, “Esad ile ilgili olarak kabul etmesi gereken siyasi bir gerçek var; Önceki yönetim döneminde Esad ile ilgili pek çok fırsat yitirdik” dedi.

“Şu anda DAEŞ’i yok etmeye odaklanmamız gerek” diyen Spicer, “ABD’nin Suriye ve Irak’ta önceliği, terörle mücadele ve özellikle de DAEŞ’in yenilgiye uğratılmasıdır” şeklinde konuştu.