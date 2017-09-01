ABD’den Rusya hamlesi

ABD’nin Rusya’dan San Fransico’daki konsolosluğunu ve 2 konsolosluk tesisini kapatmasını talep ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Rusya’dan San Fransisco’daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York’taki 2 konsolosluk tesisini 2 Eylül’e kadar kapatmasını talep ettiğini duyurdu. Nauert, diplomatlar ve konsolosluk tesisleri sayısında farklılık olmaya devam ettiğini belirterek, “Rusya’nın göndermede bulunduğu eşitlik ruhuna göre Rus hükümetinin San Fransisco’daki Başkonsolosluğunu, Washington ve New York’taki konsolosluk binalarını kapatmalarını talep ediyoruz” dedi.

Nauert, “Bu eylemin, yersiz ve ülkelerimiz arasındaki genel ilişkiye zarar verici olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu’nun Rusya’ya yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan ABD’li diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül’e kadar 455’e düşürülmesini talep etmişti.