ABD’den Suriye üssüne füze saldırısı

ABD, Suriye’deki Beşşar Esad rejimine ait bir hava üssünü, TSİ 03.45’te vurdu! Saldırı sonrası hava üssündeki tahribatı gözler önüne seren kareler yayınlandı.

Rus basınında yer alan haberlerde operasyonada 9 uçağın hasar gördüğü bilgisine yer verildi.

Suriye ordusu ise 6 kişinin saldırı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Akdeniz’de bulunan ABD savaş gemilerinden, İdlib’e yönelik kimyasal saldırının yapıldığı düşünülen ve kimyasal silahların bulunduğu öne sürülen Humus’taki Şaryat Hava Üssü’ne, 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı.

Füzeler hava üssündeki uçakları, pistleri ve yakıt noktalarını hedef alırken, ABD’li yetkililer operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını duyurmuştu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada ABD’nin Suriye’ye saldırı öncesi Rusya’yı bilgilendirdiği ifade edilmiş, saldırıdan 48 saat öncesine kadar, vurulan üstte Rusya askerlerinin bulunduğu da belirtilmişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise “Putin’e göre saldırı egemen bir devlete düzenlendi” ifadesine yer verildi.

Aynı açıklamada saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ABD – Rusya ilişkilerine ciddi zarar verdiğinin altı çizildi.