ABD’den vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyaretinden bir gün önce yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan metinde, ABD vatandaşları “Türkiye’de terörist grupların artan tehdidi nedeniyle” uyarıldı.

Amerikan vatandaşlarına özellikle Güneydoğu bölgelerine gitmekten kaçınmaları tavsiye edildi. Turistik bölgelerde, ibadet alanlarında, gece kulüplerinde ve toplu taşımalarda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca ABD hükümetine bağlı çalışanların seyahat kısıtlamalarının devam ettiği, bunun Güneydoğu bölgeleri ve Adana’yı kapsadığı hatırlatıldı.