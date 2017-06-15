AB’den Nike, Universal Studios ve Sanrio’ya soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Nike, Universal Studios ve Sanrio’nun üretici ve perakendecilerle yaptığı lisans anlaşmalarına yönelik soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Nike, Sanrio ve Universal Studios markalarının lisans ve dağıtım anlaşmalarında tek pazar kurallarına aykırı davranıp davranmadıklarının soruşturulacağını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin kıyafet, ayakkabı, telefon aksesuarları, çanta, oyuncak gibi lisanslı ürünlerinin internet satışlarına bazı AB üyesi ülkelerde sınırlandırma getirip getirmediklerinin denetleneceği kaydedildi.

AB tek piyasası kuralı gereği birlik üyesi ülkelerde vatandaşlar internet üzerinden diğer birlik üyesi ülkelerden serbestçe ürün ve hizmet satın alabiliyor. Bu firmaların üretici ve perakendecilerle yaptıkları lisans anlaşmalarında ürünlerinin sanal satışlarına sınırlandırma getirildiği iddia ediliyor.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket davranışının piyasalara ve tüketicilere etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, soruşturması sonucunda kurallara aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket bu davranışını engelleyebiliyor.