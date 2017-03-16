ABD’li komutan: YPG, Rakka operasyonunda olacak

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Rakka’yı DAEŞ’in elinden geri almak için düzenlenecek operasyona YPG’li Kürtlerin kesin olarak katılacağını söyledi.

DAEŞ’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Sözcüsü Albay John. L. Dorrian, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı.

Dorrian’a, “Rakka operasyonunda Kürtlerin varlığını öngörüyor musunuz, şu aşamada Türklerin bu kampanyaya bir katılımı söz konusu mu?” sorusu yöneltildi.

Dorrian da, Rakka’nın kurtarılmasında Kürtlerin katılıp katılmayacağı konusunda, “Evet belli bir düzeyde katılmalarını öngörüyoruz” yanıtını verdi.

Dorrian sözlerine şöyle devam etti:

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ve Suriye Arap Koalisyonu birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Rakka operasyonuna katılan güçlerin yüzde 75’i Suriyeli Araplar. Bu da bölgenin demografik yapısının bir yansıması. Ayrıca bunun içinde Kürtler, Hıristiyanlar ve başkaları da var.”

Dorrian, sorunun “Türkler de bir rol oynamak istiyorlar, kaç asker katılabilir” diye yenilenmesi üzerine “Türkiye’nin oynayacağı rol konusunda, haftalardır hatta aylardır açıklıkla söyledik, Kuzey Suriye’de IŞİD’i yenmek için Türklerin bir rol oynamasına açığız. Bu rolün ne olacağı, olup olmayacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiliz. Ama askeri ve diplomatik kanallardan Türkiye ile her gün

görüşüyoruz. Bu çalışmaların sonunda durum belli olacak” dedi.