AB’ye FETÖ raporu tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ülkelerinin istihbaratçılarından oluşan bir merkezin hazırladığı belirtilen 15 Temmuz raporuna sert tepki gösterdi. İngiliz The Times gazetesininin haberine göre raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalifleri tasfiye etmek için 15 Temmuz’u planladığı yazıyordu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Yanlış, temelsiz ve cahilce” iddialarla ilgili AB yetkililerinden izahat talep edildiği, ancak raporun varlığı ve içeriğine ilişkin teyit alınamadığı belirtildi.

“Rapor doğruysa, AB ile pozitif bir gündem gayretlerinin olduğu dönemde ortaya çıkması manidardır” denildi. 15 Temmuz’un arkasında FETÖ’nun olduğunun kanıtlarıyla ortaya çıktığı vurgulandı.