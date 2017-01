Açılan yüzlerce Baraj ve HES karanlığa neden çare olamadı?

BAKAN EROĞLU’NDAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN SES ÇIKMADI

Geçmişte ‘HES’çilerin ortağıyım’ diyerek ateşli bir şekilde büyük tahribat yaratan ancak ürettiği enerjinin getirisi oluşan tahribatın maliyetini gidermeye yetmeyen projelerin halka dayatılmasına öncülük eden Bakan Eroğlu, son günlerde yaşanan elektrik kesintileri konusunda henüz tek kelime açıklama yapmadı.

SEVGİLİSİNE ENERJİ LİSANSI HEDİYE EDEN İŞ ADAMLARINDAN BUGÜNE

HES ve baraj projelerinin hız kazanmaya başladığı günlerde, Ağustos 2010’da yazdığımız kapsamlı inceleme yazısında, enerji üretiminin özel sektöre devredilmesiyle Anadolu’da yeni bir kapitalist yağmaya kapı aralandığına dikkat çekerek şu çarpıcı ayrıntıyı aktarmıştık: “Öyle ki geçtiğimiz ay sevgilisine hediye olarak HES satın alan bir işadamının varlığından bile haberdar olduk. Kısacası ortaya çıkan bu yeni yatırım ikliminin önceliklerinin salt enerji üretmek olup olmadığı oldukça tartışmalı.” Tamamını okumak için: ( http://odatv.com/koyluler-2.-kurtulus-savasina-hazirlaniyor-0108101200.html )

ÜRETİMDEN DAĞITIMA ENERJİ ÖZEL SEKTÖRÜN İNSAFINA BIRAKILDI

Türkiye’nin artık iflas etmeye başladığı anlaşılan enerji politikasızlığının özeti şu: AKP iktidarı döneminde çıkartılan yasal düzenlemelerle kamunun geliştirdiği enerji projelerinin ‘Enerji Üretim Lisans’ları ve ‘Su kullanım Hakkı Anlaşmaları’yla özel sektöre devredilmesi, ardından da enerji dağıtım hizmetinin özelleştirilmesi piyasayı şirketlerin insafına bırakmıştır. Enerji üretim işini sevgilisine lisans hediye eden işadamları pespayeliğine indirgeyen piyasanın yarattığı tablo bugün artık mızrağın çuvala sığmadığını göstermektedir.

KÖYLÜYÜ YERİNDEN, TÜKETİCİYİ CEBİNDEN EDEN VAHŞİ PAZAR

Enerji üretimi bahanesiyle ‘acele el koyma’ kararları alarak özel sektörün bir an önce ve daha çok kazanması için köylülerin topraklarına, evlerine el konularak üretim yapılıyor. Tüketiciler ise fahiş elektrik faturalarının yanında, kayıp kaçak bedeli, TRT payı ve son olarak yapılan düzenlemelerle ‘genel aydınlatma’ kalemiyle yüklü miktarda elektrik parası ödemeye mahkûm ediliyor. Tüm bunlara bir de yıkım projeleriyle parçalanan coğrafya, yok edilen yaşam alanları ve geri dönüşümsüz tahribatlara uğrayan doğayı ekleyin…

BU KARANLIK GÜNLER BAĞIRA BAĞIRA GELDİ

Oldukça stratejik ve yaşamsal önemde olan enerji piyasasında boy gösteren aktörlere bakıldığında, birçoğunun tekstil, inşaat, turizm veya başka alanlardan gelen, asli iştigal alanı enerji olmayan, sırf ‘alım garantisi’ ve karlı bir pazar olduğu için bu sektöre girdiği görülüyor. Bir başka deyişle iktidar eliyle yandaşlara ‘ulufe’ gibi dağıtılan enerji üretim lisanslarının, kamu yararından uzak, tüketicinin ve yurttaşın hakkını değil, kendi çıkarını düşünen şirketlerin elinde bulunmasının yarattığı sonuç, ülkenin karanlıkta kalmasının en önemli nedenlerinden biridir.

BU KARANLIĞIN HESABI SORULMAZSA DAHA KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN