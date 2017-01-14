Açlık grevindeki Derya Okatan’ın durumu kötüleşiyor

20 gündür açlık grevine devam eden Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Haber Müdürü Derya Okatan’ın sağlık durumu tehlikede.

Gözaltına alınan 6 gazeteci arasında olan Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Haber Müdürü Derya Okatan tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı açlık grevi dün 20 günü geride bıraktı. Okatan’ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Kader Tonç, “Okatan’ın hareketlerinde yavaşlama var. Sese ve ışığa duyarlılık gösteriyor. Unutkanlık başladı. Nabzı ve tansiyonu çok düşük. Çok küçük ve nemli bir yerde kalıyor. Sağlık durumundan kaygılıyız. Bu hukuksuzluk bir an önce son bulmalıdır” dedi.

ETHA, 20 gündür gözaltında tutulan, Diken Haber Editörü Tunca Öğreten, Dihaber Haber Müdürü Ömer Çelik, Dihaber muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Eray Sargın ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat’ın durumlarına ilişkin Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) binasında dün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TGS Genel Merkez Yöneticisi Cansever Uğur, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç, ETHA Haber Müdürü Önder Öner, ETHA editörü Arzu Demir, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Beyza Üstün, HDP Kadın Koordinasyonu’ndan Beycan Taşkıran, Ezilenlerin Sosyalist Partisi MYK Üyesi Sedat Şenoğlu ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Kader Tonç katıldı.

Açıklama öncesinde Derya Okatan’ın mesajı okundu: “Biz 6 gazeteci 20 gündür hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyoruz. Hâlâ ne ile suçlandığımızı tam olarak bilmiyoruz. Bakan Berat Albayrak’ın maillerine ilişkin haberlerimizden kaynaklı zannediyoruz. Ancak bunu haber yapmanın suç olmadığını bir kez daha belirtmek isteriz. Biz mesleğimizin gereğini. Maillerden asıl suçlular ortaya çıkmıştır. Tutuklanması gerekenler onlardır biz değiliz. Açlık grevine girmemin sebebi 6 gazetecinin serbest bırakılması ve aynı zamanda hapisanelerde bulunan meslektaşlarım serbest bırakılması içindir. Bizler iyiyiz morallerimizde iyi ama tabiki dayanışmaya ihtiyacımız var. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz.”

Cansever Uğur gerçekleri yazan gazetecilerin iktidarca tehdit olarak algılandığına dikkat çekti. Gözaltındaki gazetecilerin haber verme hakkını ve halkın haber alma hakkını kullandıklarını hatırlatan Uğur, “Arkadaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.