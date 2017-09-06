Adalet Divanı’ndan Macaristan’a ret

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya’nın sığınmacıların Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtılmasına itirazını reddetti.
Macaristan ve Slovakya, Avrupa Birliği’nin sığınmacıları üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtma kararını Avrupa Adalet Divanı’na taşımışlardı.
İki ülke sığınmacıları kota sistemiyle dağıtma kararının iptalini istiyordu.
Ancak merkezi Lüksemburg’ta bulunan Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin sığınmacıları üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtma kararının doğru olduğuna hükmetti.