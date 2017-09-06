Ana sayfa DÜNYA Adalet Divanı’ndan Macaristan’a ret

Adalet Divanı’ndan Macaristan’a ret

Tarafından
acikgazete
-
46
0
PAYLAŞ
13 Ocak 2017'de Libya açıklarında 5500 göçmen kurtarılmıştı
Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya’nın sığınmacıların Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtılmasına itirazını reddetti.
Macaristan ve Slovakya, Avrupa Birliği’nin sığınmacıları üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtma kararını Avrupa Adalet Divanı’na taşımışlardı.

İki ülke sığınmacıları kota sistemiyle dağıtma kararının iptalini istiyordu.

Ancak merkezi Lüksemburg’ta bulunan Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin sığınmacıları üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtma kararının doğru olduğuna hükmetti.

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here