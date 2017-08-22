Adalet Kurultayı’nda 700 kişi konuşacak

Kurultay’da CHP’nin yanı sıra AK Parti ile yolları ayrılmış eski bakanlar, MHP’de siyaset yapmış isimler, HDP ve Emek Partili siyasetçiler ile çok sayıda bağımsız isim yer alacak.

CHP öncülüğünde 26-29 Ağustos’ta Çanakkale’de yapılacak Adalet Kurultayı çalışmalarında sona gelindi. 8 ana başlıkta büyük panellerin düzenleneceği Kurultay siyaset yelpazesindeki farklı birçok ismi bir araya getirecek.

‘Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda ve medyada adalet’ ana başlıklarında oturumların düzenleneceği Adalet Kurultayı’nda bu 8 başlığın altında yaklaşık 60 ayrı alt başlıkta toplantılar yapılacak. Ana panel ve çalıştaylarda yaklaşık 700 kişi konuşacak.

PARTİLERE DAVET YOK

Adalet Kurultayı için siyasi partilere davet gitmedi. Ancak Kurultay kapsamında ele alınacak tüm konularda farklı siyasi parti, oluşum ve derneklerden isimlere çağrılar yapıldı. Hazırlanan konuk listesinde sol-sosyalistlerden muhafazakarlara, ülkücülerden liberallere dikkat çeken isimler yer aldı.

DEVLETTE ADALET KOALİSYONU

Bu davetli çeşitliliğinin dikkat çektiği konulardan biri “Devlette Adalet” oldu. CHP Milletvekili İlhan Kesici’nin yöneteceği bu panelde, kurucusu olduğu AK Parti ile yolları ayrılan eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Refahyol döneminin Devlet Bakanı ve 2005 -2014 arasında MHP MYK üyesi Gürcan Dağdaş, eski müftü ve ANAP Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş ve eski HDP Milletvekili EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel ve TBMM Başkanvekili, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi konuşmacı olarak yer alacak.

HDP’Lİ DOĞAN ‘BİR ARADA YAŞAM’ İÇİN KONUŞACAK

Adalet Kurultayı’nın “Yaşamda adalet” konusu “Bir arada yaşama” başlığı ile yapılacak. Bu bölüme eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, HDP Milletvekili Celal Doğan, muhafazakar kimliği ile öne çıkan gazeteci yazar Levent Gültekin, AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca ve Prof. Dr. Sencer İmer katılarak konuşma yapacak.

HOCALARIN HOCASI KURULTAY’DA

Kurultay’ın en ayrıntılı ele alınacak konularından biri ekonomi başlığı olacak. “Geçimde Adalet” başlığıyla yapılacak paneli CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel yönetecek. Bu başlıkta “hocaların hocası” olarak nitelendirilen Prof. Dr. Korkut Boratav, AK Parti ile yolları ayrılan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, bir dönem Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erdoğan’ın danışmanlığını yapmış Prof. Dr. Mete Gündoğan, yine Saadet Partisi’de bir dönem siyaset yapmış Doç. Dr. İbrahim Halil Sugözü ile CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak konuşma yapacak.

EKONOMİDE 6 AYRI ÇALIŞTAY

“Geçimde adalet” ana başlığının altında “vergide, bütçede, ihale, teşvik ve izinlerde, bilgi ve iletişimde, sanayi ve ticarette, imar ve kentsel dönüşümde adalet” başlıklı alt oturumlar yapılacak. Bu toplantılara da TMMOB’a bağlı oda başkanları, Prof. Dr. Aykut Namık Çoban, Prof. Dr. Halim Perçin, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, sur Platformu’ndan Nuri Özdemir, Prof. Dr. Osman Ulagay, Prof. Dr. İzettin Önder, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. Sinan Sönmez, Prof. Dr. Halil Sarıarslan, Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, Başbakanlık eski Müsteşarı Özgün Ökmen, Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz, Doç. Dr. Mustafa Kemal Çoşkun’un aralarında bulunduğu alanında uzman kişiler katılacak.

MUSA KART DA KURULTAY’DA OLACAK

“Medyada adalet” başlıklı oturumun katılımcıları ise gazeteciler Oktay Ekşi, Doğan Tılıç, Ahmet Takan, Milli Gazete’den Mustafa Kurdaş ve kısa süre önce cezaevinde çıkan Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart olacak.

HUKUK VE SEÇİMDE ADALET

“Hukukta adalet” başlığında avukatlar Turgut Kazan, Celal Ülgen, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ ile MAK Danışmanlık’tan Mehmet Ali Kulat konuşacak. “Seçimde adalet” başlıklı oturumda Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, eski Bakan Erol Tuncer, Prof. Dr. Fethi Açıkel ile Oy ve Ötesi’nden katılımcılar konuşacak.

HİKMET SAMİ TÜRK KATILMAYACAK

Kurultay’ın “Hukukta adalet” başlıklı bölümü için eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de davet edilmişti. Türk’ün bakanlığı döneminde cezaevlerine yapılan operasyon sırasında bir kolunu kaybeden Veli Saçılık buna tepki göstermişti. Mazeret bildiren Türk’ün Kurultay’a katılmayacağı öğrenildi.

DURMUŞ YILMAZ’A DAVET

Ekonomi başlığında yapılacak programa eski Merkez Bankası Başkanı, MHP milletvekili Durmuş Yılmaz da davet edildi. Ancak Yılmaz, Kurultay davetini mazeret bildirerek geri çevirdi. Nergis Demirkaya / DUVAR