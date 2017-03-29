Bunun adı şehir eşkıyalığı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’daki akıl almaz emlak dolandırıcılığının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı…

Antalya’da iki hafta önce gündeme gelen emlak dolandıcılığıyla ilgili dehşet verici bir skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı. Konyaaltı Sarısu Mahallesi’nde bulunan lüks bir siteden 3+1 eşyalı daire üzerinden sözleşme yaptığı müşterisine, tapu işlemleri sırasında 1+1 iskansız bir daire üzerinden işlem yaparak dolandıran City Homes adlı emlak ofisinin sahibi Sinan Arıcı’nın yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. İddiaya göre Arıcı, Hurma Mahallesi’ndeki bir dairenin tadilatı için müşterisinden 20 bin lira para aldı. Ancak tadilat için anlaştığı firmanın parasının tamamını ödemeyince emlakçıya kızan Suriyeli işçiler daireyi parçalayarak savaş alanına çevirdi.

ANTALYA’DAKİ LÜKS EMLAK OFİSİNDEN ÇIKAN İKİNCİ SKANDAL

Antalya’daki akıl almaz emlak dolandırıcılığı ile gündeme gelen Sinan Arıcı’nın bir bir başka skandalı daha ortaya çıktı. Konyaaltı’nda ünlü bir emlak ofisinde çalışan Arıcı, geçtiğimiz yıl iş yerinden ayrılarak kendisine lüks bir ofis kiraladı. ‘City Homes’ adıyla gayrimenkul alım satımı yapan Arıcı, geçtiğimiz yıl Sarısu Mahallesi’ndeki lüks bir sitede müşterisine gösterip anlaştığı 3+1 eşyalı dairenin yerine sahte sözleşme düzenleyerek 1+1 ve iskansız bir dairenin satışını yaparak alıcıyı dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

POLİSİYE FİLMLERİNİ ARATMAYAN OLAY

Bunun üzerine hakkında Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulan emlakçı Sinan Arıcı’nın tam bir yalan makinesi olduğu bir çok kişiyi benzeri şeklide dolandırdığı ortaya çıktı. Olayın gündeme gelmesinin ardından yaptığımız araştırmada, ortaya çıkan şoke edici olay ise polisiye filmlerine geçecek türden.

EMLAKÇIDAN DAİRE ALDI, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

İddiaya göre geçtiğimiz yıl emlakçı Sinan Arıcı’dan Hurma Mahallesi’nde bir daire alan N.K adlı müşteri, satın aldığı dairenin tadilatının yapılmasını istedi. Bunun üzerine bu işleri yapan ve her zaman birlikte çalıştıklarını belirten Arıcı, bu işi üstlenebileceğini belirtti. Öneriyi kabul eden daire sahibi emlakçı Sinan Arıcı’ya tadilat yapılması için banka havalesi ile 20 bin lira gönderdi ve çalışmalara başlandı. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen emlakçısından bir türlü sağlıklı bilgi alamayan mülk sahibi sonunda emlak ofisinin de kapanmış olduğunu görünce bir terslik olduğunu anlayıp soluğu dairesinde aldı. Emlakçı Sinan Arıcı’dan satın aldığı daireyi çilingirle açarak içeriye giren N. K, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Tadilat parasını peşin olarak ödeyip anahtarlarını teslim ettiği dairesinin her yerinin balyozlarla parçalandığını, alçı işlemelerin kırılarak söküldüğünü, kabloların kesildiğini gören daire sahibi sinir krizleri geçirdi.

‘DAİREDE SURİYELİ İŞÇİLER ÇALIŞIYORDU’

Dairenin bulunduğu sitedeki görgü tanıkları, bir kaç ay önce içeriden sesler duyulduğunu, Suriyeli işçilerin çalıştığı daireden bazı eşyaların dışarı çıkarıldığını gördüklerini anlattı. Bunun üzerine telefonlarına çıkmayan Sinan Arıcı’ya ulaşmaya çalışan emlakçı mağduru N.K, sorunun çözülerek dairesinin eski haline getirilmesini istedi.

EMLAKÇI ARICI: : ‘ O N..MUSSUZ VE Ş…FSİZ TAŞERON FİRMA’

Savaş alanına dönen dairenin balkonunda ‘halen satılık’ ilanı asılı olan ‘City Homes Emlak’ın sahibi Sinan Arıcı, tadilat yapan firma ile anlaştıklarını ve paralarının bir bölümünü ödediğini öne sürerek şunları söyledi: “Tadilatla ilgili anlaşmış olduğum o n…ssuz ve ş…fsiz taşeron firma ile görüştüm. Onlar bize üç gün müsaade edin daireyi eski haline getirip teslim edelim dediler. Bu sorunu en kısa zamanda çözeceğim.”

Ş.K: ‘EMLAKÇI DAİRE BENİM DİYEREK BANA SATMAK İSTEDİ’

Daireyi parçalayan taşeron firmanın sorumlusu Ş. K’nın iddiaları ise bir başka skandalı daha ortaya çıkardı. Ş.K’nın iddiasına göre müşterisine ait olan dairenin kendisine ait olduğunu söyleyerek tadilat için taşeron firma ile anlaşan emlakçı Sinan Arıcı, bu daireyi 170 bin liraya Ş.K’ya satmak istedi.

‘PARAMI ALAMADIĞIM İÇİN PARÇALADIM’

“Dairenin başka birine ait olduğunu bilmiyordum, Sinan Arıcı’dan paramı alamadığım için parçaladım” diyen Ş.K, olayla ilgili şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz yıl emlakçı Sinan Arıcı bu dairenin kendisine ait olduğunu söyleyerek tadilat yaptırmak istedi. 17 bin liraya anlaştık ve güle oynaya işe başladık. Anlaştığımız paranın bir kısmını aldık, 7 bin lira kadarını da sonra ödeyecekti. Ancak Sinan Arıcı bu borcu ödemedi. Kendisini defalarca uyardım. Telefonlarıma çıkmamaya başladı. Ardından whats’up’tan mesajlar yazıp, paramı ödemesini, aksi halde zarar vereceğimi defalarca belirttim. ‘Eğer sen paramı vermezsen bunu senin yanına bırakmam’ dedim. Sinan Arıcı’dan hiç bir olumlu yanıt alamayınca da bu işi yaptım.”

‘BENİ KİM MAĞDUR EDİYORSA BEN DE ONU MAĞDUR EDERİM’

Dairenin başka birine ait olduğunu bilmediğini söyleyerek kendini savunan Ş.K, “Mülk sahiplerini hiç tanımıyordum. Mülk sahibi beni mahkemeye verecekse versin. Sıkıntı yok. Kamera kayıtlarına, görgü tanığına da gerek yok. Çünkü beni kim mağdur ediyorsa ben de onu mağdur ederim. Ben açıkça söylüyorum, bu konuda sıkıntı yok. Orayı ben paramı vermedikler için kırdım. Bunu kendilerine de söylerim. ‘Mekanı bana kendi mülkü olarak tanıtan Sinan Arıcı’dan alacağımı alamadığımdan dolayı defalarca zarar vereceğimi bildirdim, buna rağmen benim paramı vermediğinden dolayı beni mağdur ettiği için ben bunu yaptım’ derim” ifadelerini kullandı.

EMLAK PİYASASINA YAPISAL DÜZENLEME GETİRİLMELİ

Emlak ofisini kapatan Sinan Arıcı’nın internet sitesinde açık adresinin bulunmaması dikkat çekerken, gözler Antalya’daki emlak piyasasına çevrildi. Emlakçı mağdurları ilgili meslek kuruluşları ve yetkililerden yapısal düzenlemeler için bir adım atılmasını talep ediyor.