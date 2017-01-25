Af Örgütü’nden Sibel Çapraz için acil eylem!

Uluslararası Af Örgütü, Kasım 2015’te Yüksekova’da vurulan ve şu anda Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sibel Çapraz ile ilgili bir acil eylem başlattı. Acil eylem kapsamında yapılan açıklamada, “Çapraz’ın hayati ve acil bir ameliyata ve yeterli tıbbi bakıma erişimi yetkililer tarafından engelleniyor” denildi.

Açıklamada, “Sibel Çapraz’ın daha fazla gecikme olmadan, yeterli donanımlı bir tıbbi merkezde kolostominin kapatılması ve inversiyon ameliyatına ve ihtiyacı olan diğer tıbbi tedaviye erişiminin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü, acil eylem kapsamında tüm insan hakları savunucularını imza vermeye çağırdı.

Ne olmuştu?

Hakkari İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz 27 Kasım 2015’te gece saatlerinde, Hakkari’de güvenlik güçleri ve PKK ile ilişkili silahlı kişiler arasındaki çatışmalar sırasında, sağ kolundan ve karın bölgesinden vuruldu. Vurulmasının ertesi günü sağ kolundan bir ameliyat ve zarar gören bağırsaklarından acil kolostomi ameliyatı geçirdi.

23 Aralık’ta sağ kolundan ilave ameliyatlar için Baltalimanı Kemik Hastanesi’ne sevk edildi. Şubat 2016’da inversiyon ameliyatı geçirmesi gerekiyordu ancak koluna yönelik tedavisi devam ettiğinden bu ameliyat gerçekleşemedi.

Aradan neredeyse bir yıl geçti, ancak Sibel Çapraz Şubat 2016’da gerçekleşmiş olması gereken kolostominin kapatılması ve inversiyon ameliyatına hala giremedi.

Çapraz, kolundaki yaralanma nedeniyle acı içinde olduğunu ve gün içerisinde kolostomi torbasının defalarca değiştirilmesi için diğer mahkumlara bel bağlamış durumda olduğunu ifade ediyor.

Acil eylem ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve imza vermek için tıklayınız.

http://acileylem.org.tr/eylem/tutuklu-sibel-caprazin-acilen-ameliyat-edilmesi-gerekiyor