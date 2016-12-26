‘Afrika’ya yardım İngiltere’nin çıkarına’

i gazetesi İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’in sözlerini taşımış manşetine.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının binde 7’sini dış yardıma ayırma sözü vermişti.

Priti Patel’in de üyesi olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti’nin bazı milletvekilleri ise Cameron’ın halefi Theresa May’den, bu taahhütten vazgeçmesini istiyor.

Patel ise İngiltere’nin dış yardımları azaltmasına karşı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı, Afrika’da açlık ve kıtlıkla mücadele ye yardımcı olması için yapılan dış yardımların ülkesinin doğru ve çıkarına olduğunu söylemiş.

Patel, “2017’yw girerken Afrika’da 37 milyondan fazla kişinin gıda sıkıntısı çektiğini unutmamamız gerek” diyor.