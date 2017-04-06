AİHM’nin 2016’da tazminat rekortmeni Türkiye oldu

2016’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) en yüksek miktarda tazminata mahkum ettiği ülke Türkiye oldu.

AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2016 yılına ait raporu yayınladı. Raporda Türkiye’nin 2016 yılında toplamda 20 milyon 743 bin 112 euro tazminat ödenmesine hükmedildiği kaydedildi. Türkiye’yi 18.2 milyon euro ile Arnavutluk ve 15.1 milyon euro ile İtalya takip etti. Mahkeme yıl içinde ise toplamda 82.2 milyon euro tazminat cezasına hükmetti. Yani 2016’da verilen tazminat cezalarının 4’te 1’i Türkiye’ye kesildi. Türkiye 85 davanın ödemesini vaktinde gerçekleştirirken, 49 davanın ödemesini süresi içinde hayata geçirmedi.

Hakkında en çok davanın kapandığı ülke Türkiye

Rapora göre 2016 yılında hakkında en çok yeni dava açılan ülkeler sırasıyla 283 davayla Rusya, 151 davayla Romanya, 121 dava ile Yunanistan ve 114 dava ile Türkiye oldu. Türkiye’yi 99 dava ile Ukrayna takip etti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2016 raporu

– Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) 114 dava açıldı.

– 20 milyon 743 bin 112 euro Türkiye hakkında AİHM’nin karar verdiği tazminat miktarı

– 274 AİHM’de Türkiye hakkında kapatılan dava sayısı

– 1,430 Türkiye hakkında AİHM’de görülmesi beklenen dava sayısı

– AİHM’e 2016 yılında toplamda ise 1352 dava açıldı.

– Türkiye hakkında 2015 yılında ise 141 dava açılmıştı.

En çok sayıda davanın kapandığı ülkeler arasında Türkiye 274 dava ile birinci sırada yer aldı. Türkiye’yi Slovenya, Rusya, Romanya ve Polonya takip ediyor.

Görülmesi beklenen dava sayısı açısından ise 2,350 ile İtalya’yı 1,573 ile Rusya ve 1,430 dava ile Türkiye takip ediyor.

Kapatılan dava sayısında rekor

Komite, 2015 yılında kapatılan bin 537 davaya karşılık 2016’da kapatılan 2 bin 66 davanın bir rekor olduğunu raporunda belirtti.

Kapatılan çoğu davanın güvenlik güçlerinin tutumu, özgürlüğünden alıkonulan kişilere karşı kötü muamele ve yargı sisteminin verimiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Ancak dava kararlarının uygulanmasında halen zorluklar yaşandığı aktarıldı.