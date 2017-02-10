Akademisyenlere gazlı müdahale!

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde AKP KHK’sı ile ihraç edilen akademisyenler okula alınmadı ve polis müdahale etti.

Eğitim Sen Ankara Şubesi’nin bugün Ankara Üniversitesi’ne yaptığı ‘Büyük buluşma’ için ‘Hayır gitmiyoruz’ diyerek kampüs önüne gelen akademisyenler engellendi.

Rektörlük talimatı ile hocaların hiçbirinin okula alınmayacağı söylendi.

Bir sivil polis tarafından yumruklandığını ifade eden ihraç edilen akademisyenlerden Cenk Yiğiter, “Bazı arkadaşlarımıza da çevik kuvvet tarafından şiddet uygulandı. Bütün bunlar kampüsün güvenlik amirinin gözü önünde oluyor” dedi.

Polis, akademisyenlerin okula girişine izin vermedi. Hocalar, kapıdan yola kadar sürüklenerek engellendi. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Yalçın Karatepe de içeriye alınmayanlardandı. Karatepe, akademisyenlerle birlikte polisle görüşürken, eyleme izin verilmeyeceği, ısrarcı olunursa müdahale edileceği tehdidinde bulunuldu.

POLİS SALDIRISI

Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın da üzerine yürüdü. Polis akademisyenlere sıvı gazla saldırdı, müdahalede köpekler de kullanıldı.

HOCALAR CÜBBELERİNİ YERE SERDİ

Polis saldırısı sonrası giriş kapısı kapatıldı. Hocalar bunun üzerine cübbelerinin okul kapısının önüne serdi.

“Biz bu okulun hocalarıyız, neden içeri alınmıyoruz” diyerek tepki gösteren akademisyenler “Çocuklarınızı okutacak hoca bulamayacaksınız” dedi.

CHP’Lİ VEKİLLER DE CEBECİ’DE

CHP’li milletvekilleri Necati Yılmaz, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Yasemin Öney Cankurtaran, Candan Yüceer, Gaye Usluer, Veli Ağbaba, İbrahim Özdiş, Murat Emir, Hilmi Yarayıcı, Mustafa Akaydın akademisyenlere destek olmak için Cebeci kampüsüne geldi.

OKULA TOMA GİRDİ, ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Okula TOMA girmesinin ardından gazlı saldırı başladı. Bu sırada 1 kişinin gözaltına alındığı görüldü.

İLEF’in içerisine giren polis KHK ile ihraç edilen Akademisyen Hakan Yüksel’le birlikte 5 öğrenciyi gözaltına aldı.

Okul içerisinde köpeklerle insanların üzerine yüründü.

CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba ve Murat Emir de okulun içerisinde bulunuyor.

Eğitim Sen Ankara Şubesi, 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nde “Büyük Buluşma” çağrısı yapmıştı.

#HocamaDokunma demek için #CebeciKampüsü‘ne girmek isteyen .