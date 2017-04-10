Akıncı: Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir dönem başlayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan’da başlayacak yeni müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafının tek taraflı adımlar atmasının kimse tarafından beklenmemesi gerektiğini belirterek “Bu yol birlikte yürünürse sonuç alınabilir. Bu yol ancak birlikte yürünürse bizi çözüme ulaştırır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lapta Belediyesinin düzenlediği Ayrelli Festivali’ne katıldı.

Burada konuşan Akıncı, 11 Nisan’da iyi niyetle başlayacakları yeni müzakere döneminde, Birleşmiş Milletlere (BM) önemli görev düştüğünü ifade ederek “Hem iki taraf, hem de üç garantör ülke arasında çok ciddi bir mekik diplomasi yürütülmelidir. Hakemlik ve yazılı resmi öneri istemiyoruz. Köprü kurucu düşünce ve öneri istiyoruz. BM yetkilileri tarafsız kalıp eşitliği gözeterek yardımcı olacak anlayışlar geliştirebilirler” diye konuştu.

Kıbrıs müzakerelerinde salı gününden itibaren yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum meclisinin 10 Şubat’ta aldığı “Enosis referandumunun okullarda kutlanması” kararına Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak karşı çıkmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum meclisinin 7 Nisan’da bir adım atarak bu yanlıştan döndüğünü anımsatarak “Nasıl ki yanlışı gördük, atılan bu doğru adımı görmek ve göstermek de gerekir. Yeni müzakere sürecinde tek taraflı adımlar atmamızı kimse beklemesin. Bu yol birlikte yürünürse sonuç alınabilir. Bu yol ancak birlikte yürünürse bizi çözüme ulaştırır” değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, nisan ve mayıs aylarında bir çerçeveyi ortaya çıkarmanın mümkün olduğunu belirterek müzakerelerde bir çerçevenin ortaya çıkması halinde içini doldurmanın da daha kolay hale gelebileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafı olarak, 11 Nisan’da başlayacak yeni dönemde iyi niyetle ve iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı federal bir çözüm yönünde adımlar atılacağına işaret eden Akıncı, Rum tarafının da yeni dönemde müzakerelere federalizmin temel felsefesine bağlı kalarak gelmesinin önemini vurguladı.

AKDENİZ’DEKİ DOĞAL KAYNAKLAR

Güney Kıbrıs yetkililerinin temmuz ayının ilk haftalarında doğalgaz kazılarının başlayacağını açıkladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer çözüm olmadan kazılar başlarsa iş birliği yapabileceğimiz yerde yeni gerginlikler, yeni zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Biz yeni gerginlikler ve yeni çatışma alanları değil, iş birliği ve zenginliklerden ortaklaşa yararlanmak istiyoruz. Bunun için de çözüm gereklidir” dedi.

Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis arasında Mayıs 2015’ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat’taki görüşmede Rum yönetimi lideri, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da 10 Şubat’ta Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını öngören “Enosis” referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum meclisinin bu kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

Rum meclisi, 7 Nisan’da aldığı kararla “Enosis” referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması yönündeki kararını Milli Eğitim Bakanlığına göndermesinin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan’da yeniden başlayacağını duyurmuştu.