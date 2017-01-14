Akıncı: Rumların sunduğu harita bizim için kabul edilmez 

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, Mustafa Akıncı, “Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz.” dedi.

Cenevre’deki görüşmeler, 1974’te bölünen Kıbrıs’ta barış için yıllar sonra ele geçen en önemli fırsat olarak nitelendiriliyor.

Düzenlediği basın toplantısında harita konusunda ayrıntıya girmeyeceğini ifade eden Akıncı konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Taraflar kendi hazırladıkları harita önerilerini sundular ve haritalar BM’ye teslim edildi ve kasaya kilitlendi. Bu noktada bir hususun altını çizmek istiyorum. Sayın Anastasiadis bizim sunduğumuz öneriyi kabul edilmez bulduğunu bir yazıyla BM Genel Sekreteri’ne duyurdu. Aynı şekilde biz de Rumların sunduğu haritanın Kıbrıs Türk halkı açısından yaratacağı büyük sıkıntıları dikkate alarak bunun kabul edilmez bir nitelikte olduğunu görerek bu yöndeki düşüncemizi ve kararımızı BM Genel Sekreteri’ne yazıyla ilettik.

Sayın Anastasiadis haritaları incelemeye geldiğinde bir mektupla beraber geldi. Bizim haritamızı görmeden bile mektubunu hazırladı, işin gerçeği budur. O anda biz de sayın Eide’ye bunun kabul edilemez olduğunu, Sayın Anastasiadis’e de bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz. Bu kadarını söyleyebilirim, daha ayrıntıya da girmek gerekmez”

“Böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir”

18 Ocak’ta devam edecek olan Kıbrıs müzakerelerinin, Müzakereci Özdil Nami tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var… Buraya kadar getirilen sürecin başarısızlığa ulaştırılması büyük hata olur çünkü böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir.”

Kıbrıslı Rumlar, Kuzey Kıbrıs’taki 30 bin Türk askerinin adayı terk etmesini istiyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı daha önce BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamadabunun söz konusu olamayacağını söylemişti.