”AKP alacağını aldı, MHP baraj altında kalacak”

Mehmet Tezkan: Bu sonuç aynı zamanda MHP’nin çöktüğünün işaretidir. MHP’nin ilk seçimde baraj altında kalacağının belgesidir.

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, “Referandum MHP için kader oylaması” başlıklı yazısında, “AKP, MHP’den alacağını aldı zaten” dedi.

Meclis’te AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilen başkanlık teklifi için “Bu sonuç aynı zamanda MHP’nin çöktüğünün işaretidir. MHP’nin ilk seçimde baraj altında kalacağının belgesidir” diyor.

Tezkan şöyle diyor:

Anayasa değişikliği mi dersiniz, rejim değişikliği mi, sistem değişikliği mi, ne derseniz deyin..

Meclis görüşmelerinin kilit partisi MHP’ydi..

MHP’li vekiller iktidar partisine destek vermese, anayasa değişikliği Meclis’ten geçmezdi..

Muhalif isimler dışında tam kadro destek verdi..

Devlet Bahçeli bu durumu ‘dava adamlığı ve dik duruşla’ açıkladı..

MHP’nin üzerine düşeni yaptığını savundu..

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Şimdi sıra referandumda..

Aslında referandum hem rejim için hem MHP için büyük sınav olacak..

MHP’nin kader oylaması da denilebilir..

Niye mi?

MHP seçmenin yüzde kaçı genel başkanları gibi davranacak? MHP seçmeninin yüzde kaçı evet oyu verecek?

MHP’nin geleceğini bu sonuç belirleyecek..

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Avrasya şirketinin kamuoyu yoklamalarına göre; MHP seçmeninin yüzde 25 evet diyormuş.. Yüzde 15’i kararsızmış.. Yüzde 10’u oy kullanmayacağını söylemiş.. Hayır diyenlerin oranı yüzde 50 imiş..

Kilit soru şu..

Evet diyen yüzde 25 hangi yüzde 25..

7 Haziran seçiminde MHP’ye oy verenlerin yüzde 25’i mi?

1 Kasım’da MHP’ye oy verenlerin yüzde 25’i mi?

Çünkü 7 Haziran’da MHP’ye oy veren 2 milyon seçmen 1 Kasım’da AKP’ye oy verdi..

AKP, MHP’den alacağını aldı zaten..

1 Kasım’da MHP’ye oy veren seçmenin yüzde 25 evet diyecekse iktidar partisinin işi rahat demektir..

Cumhurbaşkanı istediğini aldı demektir..

Ama bu sonuç aynı zamanda MHP’nin çöktüğünün işaretidir..

MHP’nin ilk seçimde baraj altında kalacağının belgesidir..

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Genel Başkanlarının evet dediğine MHP’liyim diyenlerin yüzde 50’si hayır derse, partinin varlığından zaten söz edilemez..

MHP’li vekiller de 2019 seçimlerine AKP listesinden girer..