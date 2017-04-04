AKP’li belediye yasal olmayan projeyi valiye açtırdı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’nın Kaş ilçesinde AKP’li belediye tarafından mesire yeri izniyle sit alanını tahrip ederek inşa edilen sosyal tesis, devletin valisine açtırıldı…

Antalya’nın Kaş ilçesinde AKP’li Belediye tarafından 3. derece doğal sit alanında ‘Mesire Yeri’ izniyle yapılan sosyal tesisler Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan İnceboğaz Mevkii’nde Kaş Belediyesi tarafından inşa edilen mesire yerinde onaylı projenin dışına çıkılarak kıyı alanı tahrip edilmişti. Kaşlı STK’ların yargıya taşıdığı mesire yerinin sosya tesise dönüşerek devlet eliyle açılmasını eleştiren davanın avukatı Tuncay Koç, “İnceboğaz Mesire yeri, hali hazırda yasal olmayan bir projedir. Böyle bir doğa talanına karşı devlet erkanının açılışa gitmesi,Kaş Belediye’sinin kendisinin arkasına devleti almış olduğu izlenimini vererek yaptığı usulsüz işleri engelleme çabasıdır” dedi.

16 NİSAN ÖNCESİ KAŞ’TA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

AKP’li Kaş Belediyesi tarafından 3. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki İnceboğaz Mevkii’nde ‘mesire yeri’ olarak projelendirilen, ancak projenin dışına çıkıldığı bilirkişi raporuyla da tespit edilen sosyal tesisler, bugün düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Kaş’ta düzenlenen toplu açılış törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ve vatandaşlar katıldı.

VALİ KARALOĞLU: ‘KAŞ ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK’

Törende, Kaş Meydan Düzenlemesi Projesi ile İnceboğaz Mesire Yerinin açılışı gerçekleştirilirken, ilçeye yeni yapılacak otogarın da temeli atıldı. Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaş’ın yapılan yatırımlarla eskisinden çok daha iyi olacağını belirterek, “Kaş’ın en büyük problemi ulaşımdı. Antalya’ya uzaktı. Ulaşımda büyük yol aldık, Finike-Demre- Kaş-Kalkan yolu için yüksek planlama kararı alınmak üzere. İnşallah bu sene projeleri tamamlanacak ve ihalesi yapılacak. Kaş’ın doğasını tarihi dokusunu ve sakin şehir olma özelliğini kaybetmesini istemiyoruz. Kaş’ta turizm olsun ama pansiyon, karavan turizmi şeklinde olsun” dedi.

TÜREL: ‘2023’TE AVRUPA’NIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ÜLKESİ OLACAĞIZ’

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Gazipaşa’dan Kaş’a uzanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlardan 16 Nisan’daki referandumda evet oyu vermelerini isteyen Türel, “Çünkü bizim hedeflerimiz var. Biz inşallah 2023’te çok büyük hedeflere ulaşmak için uğraşıyoruz. Hani bazıları diyor ya Cumhuriyet gidiyor diye. Gidiyor ama ah bir farkına varsalar. Cumhuriyet 2023’te 100. Yılında dünyanın 10’ncu büyük ülkesi Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesi olacak. 16 Nisan bir siyasi mesele değil, parti meselesi değil, bu milletin daha güçlü kalkınması ile ilgili bir meseledir. Öyleyse mesele memleket kararımız evet” ifadelerini kullandı.

O MESİRE YERİ USULSÜZ YAPILDIĞI İÇİN MAHKEMELİK OLMUŞTU

AKP’li Kaş Belediyesi’nin doğal sit alanı olan kıyıyı tahrip ederek inşa ettiği sosyal tesislerin açılışının devletin valisine yaptırılması ise tepkilere neden oldu. Usulsüz uygulama yapıldığı gerekçesiyle Kaşlı STK’ların 2015 yılında yargıya taşıdığı mesire yeri projesiyle ilgili Antalya İdare Mahkemesi’nce atanan bilirkişi heyeti, uygulamadaki hataları mahkemeye sunulan rapora da yansıtmıştı.

6 METRELİK BÜFE İZNİYLE BELEDİYEYE RESTORAN YAPILDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiralanarak mesire yeri izniyle inşa edilen alanın açılışı için davetiye bastıran AKP’li Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer’in, açılışı yapılan projeyi ‘Sosyal Tesis’ olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Onaylı projesinde yalnızca 6 metrekarelik büfe yapımına izin verilen mesire yerinde, onlarca metrekarelik restoran ve kafe hizmeti verecek üniteyle çocuk parkı, otopark ve kilit taşlı araç yolu bulunuyor.

AV. TUNCAY KOÇ: ‘AÇILIŞI YAPILAN PROJE YASAL DEĞİLDİR’

İnceboğaz davasının avukatı Tuncay Koç, açılışı yapılan mesire yerinin hali hazırda yasal olmayan bir proje olduğunu belirterek, “Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nunu veridği iznin dışına çıkılarak yapılmıştır. Verilen izinde alanın ‘doğal bitki örtüsü ve topoğrafyanın tahrip edilememesi’ istendiği halde, hem kıyı kırılarak ince taş dökülmüş, hem de plaja inen yollar yapılarak doğal bitki örtüsü tamamen kazınmıştır. Açtığımız davada bilirkişi raporu dahi plandaki yolun doğal taşla kaplı yaya yolu olmasına rağmen kilitli parke taşıyla araç yolu haline getirildiği doğal kıyının tahrip edildiği, büfenin üst kısmına değil, kıyı kanununa aykırı bir şekilde kıyı tarafına yaptırıldığı raporla sabittir. Böyle bir doğa talanına karşı devlet erkanının açılışa gitmesi, Kaş Belediyesinin kendisinin arkasına devleti almış olduğu izlenimini vererek yaptığı usulsüz işleri engelleme çabasıdır” diye konuştu.

KAŞ TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ BAŞKANI OZAN: ‘HALKIN KIYILARI ELDEN GİDİYOR’

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan ise mesire yeri olarak planlanan ve halkın ücretsiz kullanacağı alanın mesire yeri olmaktan çok bir işletmeye dönüştürüldüğüne dikkat çekerek, “Kaş’ta kıyılar ve doğal doku tahrip edilerek yapılan bu uygulamalarla halkın ücretsiz olarak yararlanabileceği kıyılarımız ne yazık ki paralı birer işletmeye dönüşmeye başladı. Halka ait olan kıyılar birer birer elden gidiyor. Korkumuz, bugün belediye tarafından işletilen bu alanların yakın gelecekte özel girişimcilere kiralanmasıdır” dedi.