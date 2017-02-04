”AKP’lilerin %35’i Hayır diyecek”

Gezici Araştırma Şirketi’nin son referandum anketine göre, AKP seçmeninin yüzde 35’inin ‘HAYIR’ demesi bekleniyor.

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici kişisel Twitter hesabından referandumda yurttaşların yüzde 58-59’unun ‘HAYIR’ dediğini duyurması üzerine, söz konusu anket sonuçlarının ayrıntılarını BirGün‘den Zeynep Yüncüler ile paylaştı.

Sandığa katılmama oranı %16

Gezici’nin yeni yapılan referandum anketinin sonuçlarına göre, sandığa katılmama oranı genel seçmen sayısı %16 görülüyor; sandığa katılım oranı yüksek olursa eğer ‘hayır’ sürpriz olmayacak.

Ankara’dan, Muğla’ya ‘HAYIR’

Öte yandan, MHP’liler Ankara’dan Muğla’ya doğru gittikçe hayır diyecek, Ankara’dan Erzurum’a gittikçe ise evet diyecek. Seçimi MHP seçmeni belirleyecek.

Sandığa giden HDP’lilerin %95 hayır derken. HDP’lilerin %20 si sandığa gitmediği görülüyor. HDP net bir açıklama yapmadığı sürece ise referandumda ne ‘evet’ ne de ‘hayır’ garanti değil.

AKP’lilerin %35’i ‘HAYIR’ demek için beklemede

AKP seçmeninin %65 i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘evet’ dediği görülüyor. Ancak, AKP’li seçmenin %35 lik kısmı ise ülkede gelişen güvenlik ve ekonomik sorunlardan dolayı beklemede. Kimi kararsız kiminin ise hayır diyeceği görülüyor.

Ankette, araştırmaya katılan halkın 7 Haziran 2015 seçimlerinde hangi partiye oy verdiği ile başkanlık sistemi destekleyip desteklememesi arasındaki ilişki incelendiğinde 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP’ye oy verenlerin yüzde 95’i başkanlık sistemini ifade ederken, MHP’ye oy verenlerin yüzde 68.7’si ve AKP’ye oy verenlerin yüzde 22.7’si başkanlık sistemini istemediğini ifade etmektedir.