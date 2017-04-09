”AKP’nin %10’u, MHP’nin de %80’i hayırcı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Halk TV canlı yayınında referandum oy oranlarına ilişkin araştırmalarda AKP seçmeninin yüzde 10’nun ‘Hayır’ oyu kullanacağını ve MHP seçmeninin de yüzde 80’in ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

Aksünger, referandumda seçmenlerin tercihlerine ilişkin şöyle konuştu;

AKP’nin yüzde 10 seçmeninde ‘Hayır’cı var, yüzde 10 civarında kararsız ve sandığa gitmeme eğiliminde olan bir kitle var. MHP’nin de seçmeni çok net söyleyeyim yüzde 30 – 33 arasında daha üzerinde hiçbir PR görmedim ‘Evet’ diyen yüzde 50’nin üzerinde ‘Hayır’ diyen var. Yüzde 20 küsürde kararsız ve sandığa gitmeyeceğim diyen var ama bu kararsız ve sandığa gitmeyeceğim diyen MHP seçmeninin ağırlığı yüzde 80 ‘Hayır’ aslında bakarsanız. Öbür taraftada kararsız ve sandığa gitmeyeceğim diyen AKP seçmeninin Yüzde 50’si yüzde 55’i ‘Hayır’ ihtimaller halinde söylüyorum. CHP’de yüzde 3 yüzde 5 civarında sandığa gitmeyeceğim diyen var. HDP’de 18 civarında sandığa gitmeyeceğim var. AKP seçmeni huzursuz kamplaşmaktan.” İfadelerini kullandı.