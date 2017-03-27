Aleviler’den Londra’da kocaman Hayır!

Britanya’nın dört bir tarafında faaliyet yürüten 17 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevini çatısı altında toplayan Britanya Alevi Federasyonu, 26 Mart Pazar günü Trafalgar Meydanı’nda ‘Hayır’ mitingi düzenledi.

‘Laik, özgür ve demokratik bir cumhuriyet’, ‘ırkçılığı , gericiliği ve yobazlığı engellemek’, ‘şeriata ve savaşlara hayır’ talepleri ile düzenlenen miting için binlerce alevi Trafalgar Meydanı’nda buluştu. ‘Diktatörlük Anayasası’na Hayır’ adıyla düzenlenen mitingde konuşan Alevi dedeleri, İngiliz siyasetçi ve sendikacılar ve BAF yöneticileri, Britanya’nın AKP iktidarı ve Erdoğan ile işbirliklerini eleştirirken, Alevilerin tarih boyunca zulmü kabul etmeyen ve iktidarlara biat etmeyen geleneğine dikkat çekerek referandumda ‘hayır’ oyu kullanılmasını talep ettiler. Trafalgar Meydanı’nın dört bir tarafını ‘hayır’ dövizleri ve talepleri ile donatan Aleviler, Türkiye’de iktidarın antidemokratik ve baskıcı uygulamalarını da sloganları ile protesto ettiler.

Alevilerin Trafalgar Meydanı’nda düzenlediği mitinge destek veren Tottenham Bölgesi İşçi Partisi Milletvekili David Lammy Türkiye’de yaşanan anti demokratik gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Londra’da bulunan Gazeteci Yazar Mustafa Yalçıner ise mitingde yaptığı konuşmada padişahlık, sultanlık ve hilafetin geri getirilmeye çalışıldığını belirterek, 16 Nisan’da sandıkların kurulduğu her yerde hayır oyu kullanılmasını talep etti.

Britanya Alevi Federasyonu Genel Başkanı İsrafil Erbil ise 18 madde ile kendilerini kandırmaya çalışarak, yargıyı, meclisi ve tüm yetkileri kendinde toplamaya çalışan zihniyeti yüzyıllardan beri tanıdıklarını dile getirdi. ‘Tarihsel misyonumuza uygun olarak, tarihsel misyonumuza bağlı kalarak, bir Alevi’nin bir Bektaşi’nin bir Kızılbaş’ın ne yapması gerekiyorsa bugün tarihsel bir dönemde biz de bunu yapıyoruz’ diyen Erbil, hiç kimseden korkularının olmadığına da vurgu yaptı.