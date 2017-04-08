Ali Ağaoğlu ‘özür diledi’

İngiliz televizyonu için çekilen Türkiye belgeselinde yer alan ve hayatına dair paylaşımlarda bulunan Ali Ağaoğlu program sırasında kullandığı sözler nedeniyle açıklamada bulundu.

BBC’de yayınlanan Türkiye belgeseliyle ilgili yazılı açıklama yapan Ağaoğlu, belgeseli Türkiye-Kuveyt ilişkilerini bozma girişimi olarak niteledi. İngiliz televizyonunun bir yıl önce kendisinden randevu istediğini hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye belgeseli hazırladıklarını söylediler. Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında lokomotif sektörün gayrimenkul sektörü olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin Türkiye’nin dinamizmini ilgiyle izlediklerini dile getirdiler. Sektörün sembol ismi olarak benim bir tam günümü kayıt altına alarak röportaj yapacaklarını ve Türkiye ekonomisindeki dinamizmi bu şekilde yansıtacaklarını belirttiler. Ağustos ayında randevulaştık. Evimde başlayan çekimler Boğaz turuyla devam etti ve Maslak 1453 projemizde tamamlandı. Çekim ve röportajlar için benimle bir tam gün geçirdiler. 2 saatlik belgesel yayınlandığında bu çekimlere 5 dakika yer verildiğini gördüm. Üstelik belgeselin 1 dakikalık tanıtım fragmanında, evimi yabancılara pazarlamak isteyen bir aracı için sarf ettiğim sözler, Kuveytli dostlarımız için söylenmiş gibi yansıtıldı. Kuveytli dostlarımızla kalıcı ve derin ilişkilerimiz var. Her şeye rağmen kendilerini bilgilendirdim ve ortaya çıkan nahoş durumdan dolayı özür diledim.”

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ALİ AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ali Ağaoğlu’nun villasının havuzunda güneşlenirken görüldüğü röportajda en ilgi çeken kısım Ali Ağaoğlu’nun daha önce misafir ettiği Kuveyt prensesine verdiği cevap oldu. Ağaoğlu, evine talip olan Kuveyt prensesine ”s…..” diyerek reddettiğini söyledi. Ağaoğlu yine bu belgeselde kadınlar için kullandığı ‘Mal’ ifadesiyle ilgili olarak yorum yapmadı. Hatırlanacağı üzere iş adamı bu ifadesi nedeniyle mahkemeye verilmişti.